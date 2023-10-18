"На 100% переконаний": Жданов заявив, що загострення в Ізраїлі було інспіроване ззовні

Російська Федерація є одним із головних вигодонабувачів у цій ситуації, оскільки Ізраїль є найближчим союзником США.

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Жданов заявив, що загострення в Ізраїлі було інспіроване ззовні / Колаж: Главред, фото: Главред

Нинішнє загострення ситуації в Ізраїлі було інспіроване ззовні. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Як зазначив військовий експерт, бойовики ХАМАС уже давно не здійснювали таких серйозних спроб бойових зіткнень з Армією оборони Ізраїлю, а тут раптом провели настільки зухвалу і масштабну операцію.

"На 100% переконаний, що це інспіроване зовнішніми силами загострення, адже зацікавленість деяких країн у такому розвитку подій була великою. Це пов'язано з тим, що Ізраїль останнім часом проводив активну зовнішню політику і стрімко розширював вплив на Близькому Сході, що виражалося в підписанні мирних угод і веденні переговорних процесів з арабськими країнами, причому не останніми в регіоні. Все це дуже дратувало той самий Китай. Адже один із маршрутів Нового шовкового шляху "Один пояс – один шлях" пролягає недалеко від Ізраїлю, через Іран і Сирію. Тому розширення впливу Ізраїлю в регіоні абсолютно не влаштовувало Пекін", - розповів Жданов. відео дня

За його словами, Російська Федерація також є одним із головних вигодонабувачів у цій ситуації, оскільки Ізраїль є найближчим союзником США, і у Вашингтона серйозні договірні зобов'язання перед ним. А загострення навколо сектора Гази відволікає світову громадськість від війни в Україні, в тому числі й США.

"Згадайте, як у перший же день нападу ХАМАС на Ізраїль Медведєв сказав, що Байдену краще займатися палестинським питанням, а не лізти у внутрішні справи Росії з Україною (у Москві вважають розбірки з Україною внутрішньою справою РФ). Зараз триває буцання, щоб з'ясувати, хто за кого сильніший", - підкреслив полковник запасу.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Що відбувається в Ізраїлі

Терористи ХАМАС напали на Ізраїль рано вранці 7 жовтня. Вони обстріляли центральну та південну частини держави з суші, моря та повітря. Удари наносилися із сектора Гази.

Ізраїль вперше за 50 років оголосив про стан війни. Уряд запустив пункт "40 аллеф", який сигналізує оголошення війни.

15 жовтня стало відомо, що ізраїльське командування відклало наземну операцію в секторі Гази, метою якої залишається знищення всіх ватажків і членів ХАМАС.

Президент США Джо Байден заявив, що ХАМАС повинен бути знищений, але Палестинську державу потрібно зберегти.

18 жовтня американський лідер Джо Байден прилетів до Ізраїлю. Його літак приземлився в Тель-Авіві. Під час візиту в Тель-Авів президент США повинен провести переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху.

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