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США зупинять міжнародну підтримку на 90 днів: що буде з допомогою Україні

Юрій Берендій
23 січня 2025, 22:31
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Військова допомога Україні не потрапляє під нові обмеження які прийняв новий президент США Дональд Трамп, зазначили в Пентагоні.
США зупинять міжнародну підтримку на 90 днів: що буде з допомогою Україні
В Пентагоні зробили заяву щодо допомоги Україні / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр, Вікіпедія

Коротко:

  • Трамп підписав указ про призупинку міжнародної допомоги від США на 90 днів
  • Даний указ не стосується військової допомоги Україні

Президентський указ Дональда Трампа про 90-денну паузу у міжнародній підтримці не впливає на програми військової допомоги Україні. Про це повідомляє Голос Америки з посилання на Міноборони США.

Зазначається, що укладені адміністрацією Байдена контракти на виробництво зброї для України за програмою USAI залишаються чинними. Крім того, указ Трампа не стосується вже запланованих і оголошених поставок зброї зі складів США за програмою PDA.

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"Безпекова допомога Україні не підпадає під обмеження нещодавнього указу про іноземну допомогу, оскільки він стосується лише програм розвитку, а не військової підтримки", — повідомили в Пентагоні.

Водночас поки що немає конкретної інформації щодо впливу указу Трампа на невійськову допомогу Україні. Посольство США в Україні утримується від додаткових коментарів, посилаючись на опублікований текст президентського указу, передає Радіо Свобода.

Допомога Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп підписав указ, яким на три місяці призупиняється надання нової допомоги іноземним державам у сфері розвитку. У документі також передбачено перегляд програм міжнародної підтримки, щоб вони відповідали його зовнішньополітичній стратегії "Америка насамперед". Як повідомляє The Hill, це рішення пов’язане з раніше підписаним указом, що зобов’язує Державний департамент проводити політику, спрямовану на пріоритети США, хоча конкретні деталі цієї стратегії не уточнені.

Водночас указ Трампа про 90-денну паузу у фінансуванні міжнародної допомоги не поширюється на військову підтримку України. Про це заявив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко, наголосивши, що обмеження стосуються інших напрямків.

Адміністрація Трампа підтвердила готовність продовжувати військову підтримку України. Однак Вашингтон водночас наполягає, щоб країни-члени НАТО збільшили оборонні витрати до 5% від свого ВВП. Як зазначає Financial Times, команда Трампа вже поінформувала про це європейських чиновників.

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Що таке Голос Америки?

Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

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