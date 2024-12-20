Трамп ухвалив рішення щодо військової допомоги Україні - Financial Times

Дональд Трамп закликав країни НАТО збільшити витрати на оборону до рівня 5% від ВВП, написали журналісти.

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Трамп продовжить військову допомогу Україні - FT / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, Офіс президента України

Головне з матеріалу Financial Times:

Трамп продовжить військову допомогу Україні

Країни НАТО повинні збільшити витрати на оборону

Постачання зброї Україні забезпечать мир через силу

Адміністрація новообраного президента США Дональда Трампа продовжить військову підтримку України. Водночас Вашингтон вимагатиме від Північноатлантичного альянсу підвищити витрати на оборону до 5% від ВВП кожної країни.

Журналісти Financial Times у своєму матеріалі пишуть, що команда Трампа вже повідомила про відповідне рішення європейським чиновникам.

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Військову допомогу Україні буде продовжено

Найближчі помічники Трампа із зовнішньої політики розповіли високопоставленим європейським чиновникам про плани новообраного президента продовжити військову допомогу Україні.

Постачання Україні зброї забезпечить мир через силу

Журналісти також пишуть, що незважаючи на те, що Трамп не бачить Україну в НАТО і прагне негайного припинення вогню, він також вбачає необхідність постачання Києву озброєнь після припинення вогню для реалізації стратегії "мир через силу".

Трамп 20 січня офіційно стане президентом США / Інфографіка: Главред

Чого зажадав Трамп від НАТО

Трамп вимагає від кожної країни Альянсу збільшити витрати на оборону з 2 до 5% від ВВП. Зараз витрачають на оборону 5% від ВВП лише 23 з 32 країн НАТО.

До речы, вважається, що Росія, яка веде війну проти України, витратить на військові витрати 6,3% від свого ВВП.

Військова допомога Україні за Трампа - що про це відомо:

Як повідомляв Главред, раніше журналісти CNN попередили про наслідки перемоги Трампа.

Зокрема, посилаючись на передвиборчу риторику Трампа і його команди, вони припустили скорочення військової допомоги Україні з боку США.

Дональд Трамп має намір виконувати свої зобов'язання, зокрема й щодо війни Росії та України, сказав спецпредставник нового президента щодо Києва та Москви Кіт Келлог. Келлог позитивно оцінив допомогу адміністрації Байдена Україні та підкреслив, що це посилить позиції новообраного президента Трампа.

В інтерв'ю американському телеканалу NBC News Трамп припустив скорочення військової допомоги Україні. Також він вважає, що Байден мав докласти зусиль, щоб зупинити війну тоді, коли це було можливо.

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