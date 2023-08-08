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США оголосять про новий пакет допомоги Україні: у Reuters дізналися, що до нього увійде

Анна Ярославська
8 серпня 2023, 07:21 оновлено 8 серпня, 07:29
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Допомога в $200 млн стане першим траншем з 6,2 млрд, які раніше були виділені в рамках повноважень президента США щодо скорочення військового потенціалу.
Джо Байден, Володимир Зеленський
США оголосять про новий пакет допомоги Україні / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, скріншот

Адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про виділення нового пакету військової допомоги на 200 мільйонів доларів для України у вівторок, 8 серпня. Про це пише Reuters з посиланням на американських чиновників.

Допомога в 200 мільйонів доларів, про яку оголосять у вівторок, стане першим траншем з 6,2 млрд доларів, які раніше були виділені в рамках повноважень президента США зі скорочення військового потенціалу (PDA).

У цей пакет увійдуть:

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  • обладнання для розмінування;
  • протитанкова зброя TOW і AT4;
  • гармати та боєприпаси;
  • боєприпаси для зенітних ракетних комплексів Patriot;
  • ракети керованої системи залпового вогню (GMLRS);
  • протитанкові ракети Javelin;
  • інше обладнання.

За даними видання, адміністрація Байдена починає розподіляти $ 6,2 млрд коштів, виявлених після того, як через бухгалтерську помилку Пентагону була завищена вартість допомоги Україні.

У травні Пентагон оголосив, що помилково визначив більш високу, ніж гарантована, вартість американської військової допомоги, коли співробітники використовували "відновну вартість" замість "амортизаційної вартості" для підрахунку боєприпасів, ракет та іншого обладнання на мільярди доларів, відправлених в Україну.

"Україна потребує зброї, яку можна відправити зі складів США за лічені дні або тижні, щоб продовжувати боротьбу з російським вторгненням - бухгалтерська помилка зіграла на користь Києву, оскільки дозволила відправити більше обладнання", - пише Reuters.

Виділення цих виявлених коштів має важливе значення, оскільки вони є останніми з раніше затверджених Конгресом 25,5 млрд доларів США, які адміністрація може використати для відправки військової допомоги з американських запасів.

Зараз Вашингтон працює над додатковим бюджетним запитом для продовження допомоги Києву, додали чиновники.

Військова допомога Україні

Уряд Великої Британії надасть Україні новий пакет військової допомоги на $65 млн. Він включатиме додаткові боєприпаси та бойові машини. Так, нашій державі нададуть тисячі додаткових боєприпасів до Challenger 2, понад 70 бойових машин і транспорт для матеріально-технічного забезпечення.

Кілька впливових політиків Соціал-демократичної партії Німеччини (входить до правлячої коаліції) закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як заявив в інтерв'ю депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц, "контрнаступ ЗСУ буксує, в України немає значних Військово-Повітряних сил для його підтримки".

"Тому залишається тільки керована зброя - наприклад, крилаті ракети Taurus, за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля і відвоювати свою територію", — сказав Шварц.

Тим часом США ще не затвердили фінальний план навчання українських пілотів на західних винищувачах F-16, які мають розпочатися цього місяця. Причина цього в тому, що європейські члени "коаліції винищувачів" досі не узгодили всі подробиці цього плану.

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