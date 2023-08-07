У Німеччині закликали передати Україні далекобійні ракети Taurus

Крилаті ракети Taurus допоможуть українській армії подолати встановлені росіянами мінні поля та відвоювати свою територію, вважає Андреас Шварц.

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У Німеччині закликали уряд надати Україні далекобійні ракети Taurus / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія , pixabay.com

Кілька впливових політиків Соціал-демократичної партії Німеччини (входить до правлячої коаліції) закликали уряд ФРН надати Україні далекобійні ракети Taurus.

Як заявив в інтерв'ю депутат Бундестагу від СДПН Андреас Шварц, "контрнаступ ЗСУ буксує, в України немає значних Військово-повітряних сил для його підтримки".

"Тому залишається лише керована зброя - наприклад, крилаті ракети Taurus, за допомогою яких українська армія може подолати встановлені росіянами мінні поля та відвоювати свою територію", — сказав Шварц.

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Він також підкреслив, що "як і у випадку з танками, ми зараз відмовляємося поставляти важливе обладнання, яке в підсумку, ймовірно, все одно буде поставлено".

"Я не виключаю, що ми в союзі з американцями поставимо інші додаткові системи — наприклад, Taurus. Однак до цього необхідно домогтися, щоб українці самі змогли їх програмувати і цим не займалися солдати Бундесверу", - сказав спікер з питань зовнішньої політики фракції СДПН в Бундестазі Нільс Шмід в інтерв'ю Tagesspiegel.

Втім, він не бачить необхідності ухвалювати відповідне рішення зараз.

"Я поділяю оцінку міністра оборони", - пояснив Шмід.

Ракети Taurus - що про них відомо Taurus Kepd 350/150 - німецько-шведська авіаційна крилата ракета класу "повітря-поверхня" великої дальності. Вона призначена для високоточних ударів та ураження високозахищених і заглиблених цілей без заходу літака-носія в зону ППО противника. Taurus позиціонується виробником як сімейство модульних ракет які можуть бути оснащені різними типами БЧ і стартувати з різних типів платформ: наземних, морських і авіаційних (без заходу носія в зону ураження ППО противника).

Далекобійні ракети Taurus для України

Україна звернулася з офіційним запитом до Німеччини, в якому просить надати їй крилаті ракети Taurus. Про постачання Україні німецьких ракет президент Володимир Зеленський і канцлер Олаф Шольц розмовляли в Берліні на початку травня.

У червні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна поки не прийняла жодних рішень про передачу Україні далекобійних ракет Taurus. За його словами, Німеччина залишається обережною в таких питаннях.

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