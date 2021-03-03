США назвали головного супротивника у 21 столітті – це не Росія

Для США головний супротивник у 21 столітті – Китай, сказав Ентоні Блінкен / Reuters

Новий державний секретар США Ентоні Блінкен повідомив, що у 21 столітті головним геополітичним противником країни є Китай.

Для американської держави РФ – лише "серйозний виклик", розповів чиновник під час своєї першої великої публічної промови на посаді, яку транслював YouTube-канал Yahoo Finance.

Держсекретар також заявив, що Штати більше не будуть здійснювати дорогі військові інтервенції для просування демократії.

Ентоні Блінкен зайняв пост держсекретаря США наприкінці січня 2021 року, після того, як відбулася інавгурація демократа Джозефа Байдена у якості 46-го американського президента.

читайте такожСША запровадили проти Росії додаткові санкціїПід час президентства республіканця Дональда Трампа відносини США і Китаю погіршилися. Американська влада запровадила санкції проти низки китайських компаній, а Китай покарав обмежувальними заходами співробітників адміністрації Трампа.

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Після того, як Росія пішла на агресію проти України, Штати почали стримувати РФ, зокрема запровадили проти країни санкції.

В адміністрації Байдена стверджували, що не збираються перезавантажувати відносини з Росією, однак хочуть зробити їх передбачуваними.