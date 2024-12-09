Путін налаштований на продовження війни: у ЦПД вказали на важливий нюанс

Росія витрачає третину бюджету на оборонний сектор у 2025-2027 роках.

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РФ збільшує витрати на оборонну сферу / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, kremlin.ru, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

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Путін хоче продовжувати війну

Росія виснажує фінансові ресурси

Російський диктатор Володимир Путін хоче продовжувати війну проти України, попри економічне виснаження країни-агресора. Таку думку висловив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко у своєму Telegram.

Він зазначив, що продовження війни призведе до економічного занепаду Росії на декілька поколінь.

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"Росія виснажує фінансові ресурси. Станом на 1 грудня загальний обсяг Фонду національного добробуту Росії становив $121,6 млрд, з яких ліквідних активів — $53,8 млрд. Ще у лютому 2022 року ліквідних активів було близько $140 млрд", - повідомив очільник ЦПД.

Він зауважив, що "більша частина ліквідних активів зберігається у китайських юанях, золото росіяни продають для покриття дефіциту бюджету".

"Скорочення ліквідних активів вказує на виснаження фінансових ресурсів РФ. При цьому Росія витрачає третину бюджету на оборонний сектор у 2025-2027 роках. Це свідчить про те, що Путін ставить у пріоритет продовження війни проти України, що призведе до економічного виснаження РФ на декілька поколінь", - додав Коваленко.

Санкції проти Росії - новини за темою

Нещодавно президент України Володимир Зеленський закликав світ посилити санкції проти РФ. Він наголосив, що санкції мають збільшуватись, бути ефективними. І кожна схема обходу санкцій – це злочин проти людей і світу.

Після перемоги на виборах Дональда Трампа, новообраний президент заявив, що може зняти санкції США з Росії, якщо переможе на виборах, оскільки вважає, що вони послаблюють долар.

Як писав Главред, Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Газпромбанку, ключової фінансової установи, що раніше уникала подібних заходів через її роль у здійсненні платежів за російський газ. Закриття цього каналу може значно зменшити доходи Росії від газу, що й без того постраждали через санкції.

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Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. У січні 2024 року був призначений керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

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