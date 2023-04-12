США покарали Росію новими жорсткими санкціями за війну в Україні

Під обмеженнями опинилися громадяни Угорщини, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Узбекистану.

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Санкції проти Росія / depositphotos.com

Сполучені Штати запровадили проти Росії черговий пакет санкцій проти десятків фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляє Міністерство фінансів США, до списку потрапив віце-прем'єр Росії Марат Хуснуллін.

В санкційний список також потрапили компанія "МегаФон", "Юнармія" та АТ "Русатом Оверсіз". Крім цього під американські обмеження потрапили 19 торгових суден, пов'язаних з РФ.

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Крім того, США ввели санкції щодо гендиректора державної транспортної лізингової компанії, колишнього міністра транспорту РФ Євгена Дітріха.

Під обмеженнями опинилися громадяни Угорщини, Кіпру, Ізраїлю, Німеччини, Австрії, Ліхтенштейну та Узбекистану, а також Міжнародний Інвестиційний банк зі штаб-квартирою в Будапешті.

Крім цього Вашингтон ввів санкції проти цифрового підрозділу USM Telecom холдингу USM, який управляє активами в галузі металургії, гірничого видобутку, телекомунікацій і технологій. У їх число входять компанії "Металоінвест", "Удоканская мідь" і оператор "МегаФон".

Під обмеженнями також потрапили компанія "Металоінвест" і ПВК "Патріот".

Раніше Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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