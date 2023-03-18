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Сі Цзіньпін в Росії хоче обговорити схеми ухилення від санкцій - ISW

18 березня 2023, 08:20
Глава КНР Сі Цзіньпін планує обговорити з Путіним схеми обходу санкцій, які сприятимуть продажу та наданню китайської техніки Росії.
Путін, Сі Цзіньпін
Путін і Сі Цзіньпін зустрінуться у Москві 20-22 березня / Фото kremlin.ru

Лідер КНР Сі Цзіньпін під час офіційного візиту до РФ, ймовірно, обговорюватиме з російським диктатором Володимиром Путіним схеми ухилення від санкцій та зацікавленість Китаю у посередництві у врегулюванні війни в Україні. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни у свіжому звіті.

Кремль заявив, що Путін і Сі планують підписати двосторонні документи, зміст яких поки невідомий, і обговорити актуальні питання всебічного партнерства РФ і Китаю, нагадують в ISW.

Раніше повідомлялося, що китайські компанії продали російським компаніям деталі для безпілотників і обладнання, яке може бути використано у військових цілях. При цьому західні розвідувальні служби заявили, що керівництво Китаю розглядає можливість надання Росії летального озброєння.

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"Сі, ймовірно, планує обговорити з Путіним і російськими офіційними особами схеми обходу санкцій, які сприятимуть продажу і наданню китайської техніки Росії", – вважають експерти Інституту.

1 березня Олександр Лукашенко і Сі підписали пакет з 16 угод, які можуть полегшити обхід санкцій проти РФ шляхом просування китайської продукції через Білорусь.

"Сі також, ймовірно, має на меті сприяти китайським зусиллям, спрямованим на позиціонування Китаю як неупередженого посередника на переговорах між Росією та Україною. Китай 24 лютого оприлюднив мирний план з 12 пунктів щодо війни в Україні, хоча залишається неясним, що конкретно включатимуть китайські пропозиції щодо врегулювання війни шляхом переговорів. Сі може спробувати використати свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією для більших зусиль з посередництва в цій війні", – додали аналітики інституту.

Візит Сі Цзіньпіна до РФ

17 березня в Кремлі підтвердили візит Сі Цзіньпіна до Росії 20-22 березня. Він приїде на запрошення російського диктатора Володимира Путіна.

Раніше про плани Сі Цзіньпіна відвідати Росію писало видання Reuters з посиланням на джерела, знайомі з цим питанням. При цьому спікер Кремля Дмитро Пєсков тоді відмовився від коментарів.

Голова КНР Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським після візиту Москву наступного тижня, зазначала газета The Wall Street Journal.

13 березня президент США Джо Байден заявив, що планує незабаром поговорити з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Коли точно відбудеться ця розмова, глава Білого дому не повідомив.

Також у ЗМІ повідомили, що напередодні візиту глави КНР китайська сторона намагається прозондувати, на які поступки готовий диктатор РФ у конфлікті з Україною. При цьому російські еліти сподіваються, що Китай просто не дасть Росії програти, а як виглядатиме "виграш" або "нічия" - вже неважливо.

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