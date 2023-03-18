Україна ввела санкції проти більше ніж 400 осіб та компаній - Зеленський

Україна запровадила новий пакет санкцій. Туди потрапили більше ніж 400 осіб та компаній. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні.
Серед тих, хто потрапив під санкції, більшість росіян та російських компаній. Однак також в переліку є іранські та сирійські особи, які допомогають Путіну продовжувати цю криваву війну проти України.
"Кожен такий наш санкційний крок ми ретельно опрацьовуємо. Українські санкції – це частина глобального тиску на Росію. Усі, хто виробляє зброю для терору проти України, хто допомагає Росії розпалювати агресію, зокрема постачаючи "Шахеди", хто підтримує російську руйнацію міжнародного права, можуть бути лише маргіналами для світу. Тими, кого притягнуть до відповідальності за все, що вони роблять проти наших людей, проти людей вцілому, проти міжнародного права", - сказав Володимир Зеленський.
Раніше Володимир Зеленський ввів санкції РНБО проти двох сотень людей, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.
Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресора РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, в тому числі і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.
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