УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Зеленський ввів потужні санкції проти Росії на пів століття

11 березня 2023, 07:42
Президент ввів у дію рішення РНБО щодо накладання обмежень. До санкційного списку потрапили 120 фізичних та 287 юридичних осіб.
Владимир Зеленский, флаг России
Зеленський ввів потужні санкції проти Росії на 50 років/ Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Згідно з указом "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", ці санкції накладають на 50 років. Про це йдеться в указі президента №145/2023 від 10 березня 2023 року, розміщеному на сайті глави держави.

До списку тих, на кого були накладені обмеження, потрапили фізичні і юридичні особи, які пов'язані з букмекерським і лотерейним бізнесом.

відео дня

Переважна більшість осіб, які потрапили до цього списку, є громадянами країни-агресорки РФ. Проте обмеження також були накладені на низку громадян Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Туреччини, Кіпру.

Серед юридичних осіб також є переважно російські букмекерські компанії, організатори лотерей, іподроми, інвестиційні та розважальні компанії тощо. Зокрема, такі компанії, як "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсіті", "Матчбет" тощо.

Проте у переліку підсанкційних компаній є також ті, які розташовані в Україні: "Паріматч", "Покерматч.ЮА", "Поінтлото", "Твоя беттінгова компанія", "Плей Фан Інвестмент", "Фінансова Компанія Лео" тощо.

Нагадаємо, 12 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень осіб, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресорки РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, зокрема і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

Вас також може зацікавити:

санкції війна в Україні Володимир Зеленський вторгнення Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

10:43

Катували струмом і питали, де Бандера: український священник розповів про жахи російського полону

10:34

Вихователька, звільнена за фото в купальнику, відсудила 120 тисяч гривень компенсаціїВідео

09:41

"Тут санітари потрібні": РФ скликала Радбез ООН через "русофобію", Кислиця жорстко відповівВідео

09:38

Зеленський дав відповідь на петицію про перейменування Росії в МосковіюВідео

09:25

Гороскоп на сьогодні 11 березня 2023: Рибам - шанс змінити життя, Терезам - вигоранняВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:01

У ЗСУ є три плацдарми для контрнаступу на ворога - військовий експертВідео

09:00

Оточення в Бахмуті не буде, ніхто не триматиме місто, якого вже нема – полковник ІльницькийЕксклюзив

08:35

РФ готує лінію оборони в глибокому тилу: в ISW пояснили, навіщо

08:20

Як ЗСУ звільнятимуть КримПогляд

Реклама
07:42

Зеленський ввів потужні санкції проти Росії на пів століття

06:19

Головний урок, який Україна повинна засвоїти на прикладі ІзраїлюПогляд

03:43

"Забрала по п'яні мужика з сім'ї": Волочкова показала, як затискається з ДжигурдоюВідео

03:10

Чому росіяни переключилися на ракети Калібр та Кинджал: експерт назвав істинну причинуВідео

02:30

Що потрібно робити в теплиці навесні: прості та ефективні засоби для багатого врожаю

02:05

Військовий експерт спрогнозував, яка помилка ворога допоможе контрнаступу ЗСУВідео

01:35

Цю помилку повторюють майже всі: що ми забуваємо зробити з яйцями перед приготуванням

00:10

"Кадирова просто прибрали": Жданов розповів, хто і навіщо отруїв чеченського диктатораВідео

10 березня, п'ятниця
23:41

Який манікюр має кращий вигляд на коротких нігтях: 4 варіанти для чудового настрою навесніФото

23:10

"Молодий хлопець зі щирими очима": Залужний емоційно попрощався з полеглим Героєм "Да Вінчі"ФотоВідео

22:56

Хоч до рани прикладай: які породи кішок ідеально впишуться в сім'ю з дітьмиВідео

Реклама
22:54

Дружина Віктора Павлика надула собі губи

22:39

Падчерка Івана Урганта показала себе у всій красі ззаду

22:28

Розстріл за "Слава Україні": у Зеленського розповіли, чи встановили вже ім'я загиблогоВідео

22:09

Галкін показав доньку у вінку та вишиванці

21:47

"Це буде виглядати дуже ефектно": Подоляк анонсував гарячий та дуже спекотний сезон у КримуВідео

21:32

Всесвіт нагородив красою та розумом: жінки цих знаків зодіаку зачаровують чоловіківВідео

21:29

Зеленський терміново зібрав Ставку: Залужний розповів про те, що відбувається в Бахмуті

21:25

Грошовий гороскоп на весну-2023 від Влада Росса: які знаки зодіаку розбагатіють до літаВідео

20:44

Росія - це нікчемна країна, яка може воювати тільки з трансформаторами - РоманенкоВідео

20:20

"Ти лунаєш голосами сотень дітей": на війні загинув музикант та засновник київської "Рок Школи"Відео

20:08

І опозиція, і влада в Грузії солідарні в одномуПогляд

19:51

Навіщо 11 березня готували рибу: прикмети і що не можна робитиВідео

19:47

"Можна я відповім "французькою"?: легенда радянського кіно жорстко вказав росіянам на їх місцеВідео

19:17

"Ключові події відбудуться у 2023 році": у Зеленського назвали вирішальні місяці війни в УкраїніВідео

18:44

"Все ще заразний": у Сибіру вчений відродив "зомбі-вірус", якому 50 тисяч років

18:33

Для чого сиплять сіль в каналізацію: дивно працюючий засіб

18:13

Канал FREEДОМ: рік інформаційної війни мовою ворога

18:03

Шойгу самоусунувся, а Путін втратив владу: Гудков розповів, хто зараз керує вторгненням РФ

17:31

Війна закінчиться за столом переговорів, але прямо зараз Україні потрібна підтримка - СунакВідео

17:20

Що не любить груша: які рослини краще не садити поруч з деревом

Реклама
17:10

У РФ зібралися жорстко покарати Земфіру за підтримку УкраїниВідео

16:56

ЗСУ отримали черговий Nissan у рамках проєкту Favbet "Прокачка авто для ЗСУ"Відео реклама

16:28

По 40 вже не продати і не купити: яким буде курс долара в найближчі тижні - прогноз експерта

16:25

Що саме підвищує тиск: як не дати "тихому вбивці" принести великої шкодиВідео

16:25

Жорсткі жарти і діти Кошового і Ткача: яким буде новий "Вечірній Квартал"Відео

16:05

Російського коміка-іноагента депортували з ІндонезіїВідео

15:40

Гороскоп на тиждень 13-19 березня 2023: Овнам - успіх, Ракам - вирішення проблемиВідео

15:35

Обіцяні США і Німеччиною ЗРК "Patriot" не врятують Україну від російських ракет - експертВідео

14:57

Ох вже ці американці: чому люди в США не використовують йоржик для унітазуВідео

14:56

Комбінований ракетний удар РФ по Україні: експерт висунув несподівану версію

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода на вихідніПрогноз погодиПогода зимаМагнітна буря
Рецепти
Прості стравиРецепти на Великдень 2023ЗакускиКонсервація на зиму
Мода та краса
Фарбування волоссяМодні зачіскиГарний манікюрЖіночі стрижки
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на тижденьГороскоп на тиждень
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Свята
Календар 2023Великдень 2023Трійця 2023
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти