Зеленський ввів потужні санкції проти Росії на пів століття

Президент ввів у дію рішення РНБО щодо накладання обмежень. До санкційного списку потрапили 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Зеленський ввів потужні санкції проти Росії на 50 років/ Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) про запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб.

Згідно з указом "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 березня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", ці санкції накладають на 50 років. Про це йдеться в указі президента №145/2023 від 10 березня 2023 року, розміщеному на сайті глави держави.

До списку тих, на кого були накладені обмеження, потрапили фізичні і юридичні особи, які пов'язані з букмекерським і лотерейним бізнесом.

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Переважна більшість осіб, які потрапили до цього списку, є громадянами країни-агресорки РФ. Проте обмеження також були накладені на низку громадян Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Туреччини, Кіпру.

Серед юридичних осіб також є переважно російські букмекерські компанії, організатори лотерей, іподроми, інвестиційні та розважальні компанії тощо. Зокрема, такі компанії, як "Спортлото", "Спортбет", "Бет.Ру", "Бетсіті", "Матчбет" тощо.

Проте у переліку підсанкційних компаній є також ті, які розташовані в Україні: "Паріматч", "Покерматч.ЮА", "Поінтлото", "Твоя беттінгова компанія", "Плей Фан Інвестмент", "Фінансова Компанія Лео" тощо.

Нагадаємо, 12 лютого президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти двох сотень осіб, пов'язаних з Російською Федерацією. Президент ввів санкції проти 199 громадян РФ і одного українця – колаборанта і зрадника Юрія Черничука, якого загарбники "призначили" новим "директором" Запорізької АЕС.

Також раніше Євросоюз ухвалив десятий пакет санкцій проти країни-агресорки РФ. До "чорного списку" додали 121 фізичну та юридичну особу, зокрема і тих, хто відповідальний за депортацію українських дітей.

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