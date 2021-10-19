США на Донбасі і слова Путіна: Лавров вибухнув звинуваченням на адресу Франції і ФРН щодо Нормандії

Путін пропонував підключити США до нормандського формату, проте Франція і Німеччина виступили проти - Лавров / Reuters

Міністр закордонних справ Сергій Лавров звинуватив Францію і Німеччину у тому, що вони відмовилися від підключення Сполучених Штатів Америки до перемовин щодо Донбасу в рамках нормандського формату. За його словами, з такою ініціативою, мовляв, виступав президент Росії Володимир Путін, проте Париж і Берлін категорично відкинули такий сценарій.

Як заявив російський дипломат за підсумками виступу в дискусійному клубі Валдай, Росія ще за президентської каденції Обами нібито пропонувала підключити Штати до нормандського формату. Тоді, як стверджує міністр, держсекретар США Джон Керрі не виключав такої можливості у тому випадку, якщо американців запросять до перемовин.Читайте такжеП'ять хвилин, один дзвінок - Крим з Донбасом в Україні: у Зеленського різко звернулися до Путіна і РФ

"Ще коли Джон Керрі був державним секретарем і приїжджав з черговим візитом до Москви, ми були на прийомі у Путіна. Путін сказав, ми бачимо, що американці впливають на Україну... може поговорити з Німеччиною і Францією, щоб ви підключилися до нормандського формату? Це було при мені", - стверджує Лавров.

Втім, за його словами, Франція і Німеччина сказали, що вони проти участі США у перемовинах щодо Донбасу в нормандському форматі.

"Ну й потім ми запитали у німців і французів. Вони сказали "категорично ні", ми повинні працювати у форматі, який було створено, в якому були підписані Мінські домовленості", - підкреслив Сергій Лавров.

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Перемовини щодо Донбасу в нормандському форматі

Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня по відеозв'язку провів перемовини з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. Лідери країн нормандського формату домовилися про перезапуск перемовин щодо Донбасу і початок перемовного процесу з організації саміту нормандської четвірки.

Далі відбулася телефонна розмова Меркель і Макрона з російським президентом Володимиром Путіним. Глава РФ звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей щодо Донбасу, яких сторони досягли під час самітів. Втім, в Кремлі погодилися почати перемовини про організацію нормандської зустрічі на рівні глав МЗС нормандського формату і консультації з питання зустрічі лідерів країн нормандської четвірки.

Представник німецького уряду Штеффен Зайберт пізніше оголосив, що сторони домовилися обговорити аспекти організації зустрічі в рамках нормандського формату на рівні глав МЗС. Зустріч очікується вже найближчим часом.