Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Путін бикуватиме, коли його нагне Трамп" - експерт

Віталій Кірсанов
20 січня 2025, 14:25
129
На думку Тараса Загороднього, після закінчення гарячої фази війни, Росія буде постійно під ударом України.
Путин, Загородний
На думку Загороднього, РФ буде постійно під ударом України / колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Основні тези Загороднього:

  • Росія буде постійно під ударом України
  • Якщо РФ зупинить війну, її накриє велика криза
  • Чим більше буде ударів по Росії, тим краще

Зупинка на нинішній лінії розмежування буде фактично поразкою Росії, яка показує "слабкість і неадекватність". Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"14 червня Путін висловив свою переговорну позицію. Оскільки він дебіл, він не розуміє, що йому не треба було цього говорити особисто. Але він висловився. Путін сказав, що Україна повинна покинути Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську області, визнати їх російськими і відмовитися від вступу в НАТО, і тільки тоді Росія готова припинити вогонь", - зазначив Загородній.

Зі свого боку, у Трампа, на думку експерта, інша позиція.

"Він почне нагинати обидві сторони, щоб усі припинили вогонь і зупинилися на лінії розмежування. А це удар по Путіну, який багато наобіцяв, а тут його нагинає Трамп, змушуючи слідувати американському сценарію. У цьому випадку все, Путін "спалився", оскільки виявиться, що він як авторитарний лідер не здатний відповідати за свої слова. Тому Путін буде бикувати, причому саме з цього питання", - говорить він.

На думку експерта, після закінчення гарячої фази війни, Росія буде постійно під ударом України.

"Крім того, завдання Росії - знищити Україну. У РФ розуміють, що Україна, якщо вона збережеться, будучи мілітаризованою державою, буде мститися, зокрема, переносити війну на територію Росії, СБУшники знаходитимуть військових злочинців на території РФ і "мочитимуть", тому що це питання нашої безпеки. І тоді Росія буде постійно під ударом України. Україна поводитиметься, як Ізраїль, який не чекає, коли прийдуть на його територію, а завдає ударів по території противника. Україна буде дуже активною. А це означатиме деградацію Росії, оскільки з неї все одно ніхто всі санкції знімати не збирається", вважає експерт.

"Інший момент. Проблема російської економіки полягає в тому, що її зав'язали на оборонку, тому Росія просто не може зупинитися. Якщо вона зупиняється, відбудеться обвал російської економіки. Зараз усі накопичені проблеми Росія поки що закриває за рахунок нафтянки. Якщо РФ зупинить війну, її накриє реально велика криза. Зверху все це накриється ще й низькими цінами на нафту (якщо Трамп встигне). І тоді на Росію чекає повторення історії Радянського Союзу. Тому Путін і не хоче зупинки війни. Він розуміє, що для нього це означатиме і втрату влади, і втрату життя, швидше за все. Усередині Росії вже є наміри - мовляв, давайте створювати якесь політбюро, колективного Путіна. Тому-то Патрушев скрізь бігає", - каже експерт.

На думку Загороднього, "наше завдання - не нервувати, а то у нас розводять паніку та істерику".

"Люди, зав'язані на Демократичну партію США, ніяк не можуть заспокоїтися, що демократи програли вибори, і втягують Україну в ці міжпартійні розбірки. Нам потрібна підтримка всіх сторін. Нам важливо розуміти, що Трамп хоче бути миротворцем, а не повторення історії з Байденом і Афганістаном. У Трампа є амбіції та его, яке з цим пов'язане. Тож ніхто нікого кидати не збирається. Нам потрібно стежити за тим, що відбувається, і нарощувати власну міць: клепати ракети і довбати ними по Росії. Що більше ми будемо бити по Росії, то краще буде для нас. Що більше ми будемо незалежні в плані військової промисловості від Заходу, то краще для нас. Адже Захід не любить слабаків", - каже він.

За його словами, Росія показує слабкість і неадекватність.

"Чим більше буде ударів по Росії, тим краще. Наприклад, якщо Путін приїде на зустріч із Трампом на тлі того, що Україна цього разу розбомбила Балтійський порт або влаштувала блекаут у Москві. Який вигляд на тлі таких подій матиме Путін? Обісцяним з ніг і до голови. Тож Україні важливо розраховувати на себе насамперед. Якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі допомагатимуть. Тому ми повинні сконцентруватися на оборонці. Якщо немає можливості фінансувати її, потрібно дати можливість експортувати зброю, щоб гроші завозилися в країну і людям давали роботу. Тільки за перший рік можна експортувати продукції на мільярд доларів, при цьому 200 мільйонів заплатять податків. Потрібно спрощувати всі можливі процедури, щоб не було тиску на виробників. Мають бути довгострокові контракти, страхування військових ризиків, вкладення в науку, у ті ж дрони", - каже експерт.

За його словами, "потрібно довбати і довбати по території Росії, безперервно".

"В ідеалі, звичайно, було б організувати блекаут у Москві. Це взагалі було б чудово. Якщо буде масова атака, і в Москві при морозі відключиться газ і світло, це буде дуже дієвий сценарій, тому що половина Росії ще збіжиться грабувати Москву. Тому що ще невідомо, кого росіяни більше ненавидять - московських олігархів чи українців. У мене є підозра, що їм безпечніше ненавидіти своїх олігархів. Тому удари, що ведуть до дестабілізації Росії, нам будуть тільки на руку. Якщо ми зможемо все це реалізувати в правильному ключі, у нас є шанси отримати кордони 1991 року. Такі шанси є, тому що Росія може так спритно почати обвалюватися, що ми будемо просто дивуватися", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю з Тарасом Загороднім:

Чи може Трамп вплинути на завершення війни в Україні - останні новини

Як повідомляв раніше Главред, у США дізналися, яким може бути план Трампа. Трампу буде складніше завершити війну, адже немає ознак того, що Путін готовий на поступки, пишуть журналісти.

Також раніше повідомлялося, що Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні. Трамп і його команда сподіваються швидко почати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа. У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не вирішить проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України.

Читайте також:

Хто такий Тарас Загородній

Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні новини США Дональд Трамп Володимир Путін Тарас Загородній
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Провал оборони на Харківщині в 2024 році: СБУ затримало двох генералів ЗСУ

Провал оборони на Харківщині в 2024 році: СБУ затримало двох генералів ЗСУ

15:19Україна
"Треба братись за розум": нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

"Треба братись за розум": нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

14:26Україна
"Росіянам доведеться тікати": сценарій Трампа може означати програш РФ – Загородній

"Росіянам доведеться тікати": сценарій Трампа може означати програш РФ – Загородній

13:35Україна
Реклама

Популярне

Більше
Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Коли закінчиться війна в Україні: рік припинення вогню і що буде далі

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Україна не може перехопити ракету "Орешник": Сирський зробив важливу заяву

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба за 5 секунд знайти каблучку

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

"Дурненький": Камалія поставила на місце Соломку, який назвав її бездарною

Останні новини

15:21

США можуть вдарити по РФ: експерт назвав сценарій закінчення війни за Трампа

15:20

Найкорисніший салат: не потрібно нічого варити та смажити - простий рецепт

15:20

Біллі Рей Сайрус і не тільки: хто з зірок виступить на інавгурації Трампа

15:19

Провал оборони на Харківщині в 2024 році: СБУ затримало двох генералів ЗСУ

15:15

Чому в морозилці намерзає лід: 3 правила, які врятують техніку

Інавгурація Трампа 2025: онлайн-трансляція церемоніїІнавгурація Трампа 2025: онлайн-трансляція церемонії
14:55

У Порошенка потрапили в скандал: визнали Севастополь російським, щоб зберегти завод в Криму - ЗМІ

14:46

Виручить засіб, який коштує копійки: як позбутися від затхлого запаху в будинкуВідео

14:40

Загроза для великого міста: окупанти наближаються до кордону з Дніпропетровщиною

14:29

Серце розбите: Софія Ротару вийшла на зв'язок із шанувальниками

Реклама
14:29

Буде сяяти: як легко очистити чайник від накипу – дієвий лайфхак

14:26

"Треба братись за розум": нардеп пояснив, чи мобілізують 18-річних після БЗВП

14:25

"Путін бикуватиме, коли його нагне Трамп" - експерт

13:47

Багато водіїв не звертали увагу: навіщо потрібна кнопка на ременях безпеки

13:45

Відомий 67-річний український актор утретє став батьком

13:40

Понівечене тіло жінки знайшли в автомобілі відомого російського актора

13:35

"Росіянам доведеться тікати": сценарій Трампа може означати програш РФ – ЗагороднійВідео

13:22

Українські десантники знищили та змусили втікати росіян на бронетехніці

13:12

"Я вже переконаний": друг Тімми розповів, хто міг вбити баскетболіста

12:57

Процес може затягнутися на роки: у ЗСУ оцінили можливі переговори з РФ

12:46

Трамп на порозі президентства: з'явилася програма інавгурації

Реклама
12:40

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

12:31

В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

12:10

"Була одна із самих перших": померла учасниця гурту Лісапетний батальйон

12:03

"А я їм навіщо": дружина Остапчука розповіла, чи спілкується вона з дітьми чоловіка

11:54

Окупанти взялися за ЗАЕС: ворог планує небезпечні дії - Андрющенко

11:52

"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війнуВідео

11:46

У Києві запобігли вбивству заступника глави МОЗ

11:40

Не мирна угода, а капітуляція: чи зможе Трамп закінчити війну в Україні

11:33

Базовий сценарій Трампа щодо війни в Україні передбачає програш Путіна – ЗагороднійВідео

11:22

Розгромила росіянку: Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open-2025

11:22

Лише один хоче результату: чого очікують Путін і Трамп від зустрічі – Портников

11:17

СБУ системно знищує російську "5 колону" в Україні, - експерт про підозру Назарову

11:07

Меладзе таємно повернувся в Росію заради важливої справи: що сталося

10:58

Ціни на овочі в Україні: що подешевшало і подорожчало за тиждень

10:53

Крізь мінне поле під обстрілом: в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР

10:32

Позиції зруйнували: ЗСУ попередили про зміну ситуації на ключовому напрямку

10:25

Дві умови закінчення війни: ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа

10:25

Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів: в ISW розповіли деталі

10:07

Втікач Потап відповів, чи планує повертатися в Україну

09:32

Хто може почати свій бізнес у 2025 році: зірки прихильні до 3 знаків зодіаку

Реклама
09:30

Гороскоп на завтра 21 січня: Терезам - гарна новина, Скорпіонам - сюрприз

09:12

Чого бояться таргани у квартирі: запахи, які не виносять прусаки

09:05

У Трампа назвали три основні питання для припинення війни в Україні

09:02

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 20 січня (оновлюється)

08:46

РФ випустила по Україні понад 140 дронів: скільки вдалося збити

08:37

РФ розривають вибухи: рій БпЛА атакував важливі авіаційні заводи КазаніВідео

08:23

Карта Deep State онлайн за 20 січня що відбувається на фронті (оновлюється)

08:10

Частина мирних домовленостей: чи відбудуться вибори в Україні у 2025 роціПогляд

07:58

Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

06:57

Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Бавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУ
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти