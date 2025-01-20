"Путін бикуватиме, коли його нагне Трамп" - експерт

На думку Тараса Загороднього, після закінчення гарячої фази війни, Росія буде постійно під ударом України.

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На думку Загороднього, РФ буде постійно під ударом України / колаж: Главред, фото: УНІАН, скрін

Основні тези Загороднього:

Росія буде постійно під ударом України

Якщо РФ зупинить війну, її накриє велика криза

Чим більше буде ударів по Росії, тим краще

Зупинка на нинішній лінії розмежування буде фактично поразкою Росії, яка показує "слабкість і неадекватність". Таку думку висловив політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"14 червня Путін висловив свою переговорну позицію. Оскільки він дебіл, він не розуміє, що йому не треба було цього говорити особисто. Але він висловився. Путін сказав, що Україна повинна покинути Запорізьку, Херсонську, Донецьку і Луганську області, визнати їх російськими і відмовитися від вступу в НАТО, і тільки тоді Росія готова припинити вогонь", - зазначив Загородній.

Зі свого боку, у Трампа, на думку експерта, інша позиція.

"Він почне нагинати обидві сторони, щоб усі припинили вогонь і зупинилися на лінії розмежування. А це удар по Путіну, який багато наобіцяв, а тут його нагинає Трамп, змушуючи слідувати американському сценарію. У цьому випадку все, Путін "спалився", оскільки виявиться, що він як авторитарний лідер не здатний відповідати за свої слова. Тому Путін буде бикувати, причому саме з цього питання", - говорить він.

На думку експерта, після закінчення гарячої фази війни, Росія буде постійно під ударом України.

"Крім того, завдання Росії - знищити Україну. У РФ розуміють, що Україна, якщо вона збережеться, будучи мілітаризованою державою, буде мститися, зокрема, переносити війну на територію Росії, СБУшники знаходитимуть військових злочинців на території РФ і "мочитимуть", тому що це питання нашої безпеки. І тоді Росія буде постійно під ударом України. Україна поводитиметься, як Ізраїль, який не чекає, коли прийдуть на його територію, а завдає ударів по території противника. Україна буде дуже активною. А це означатиме деградацію Росії, оскільки з неї все одно ніхто всі санкції знімати не збирається", вважає експерт.

"Інший момент. Проблема російської економіки полягає в тому, що її зав'язали на оборонку, тому Росія просто не може зупинитися. Якщо вона зупиняється, відбудеться обвал російської економіки. Зараз усі накопичені проблеми Росія поки що закриває за рахунок нафтянки. Якщо РФ зупинить війну, її накриє реально велика криза. Зверху все це накриється ще й низькими цінами на нафту (якщо Трамп встигне). І тоді на Росію чекає повторення історії Радянського Союзу. Тому Путін і не хоче зупинки війни. Він розуміє, що для нього це означатиме і втрату влади, і втрату життя, швидше за все. Усередині Росії вже є наміри - мовляв, давайте створювати якесь політбюро, колективного Путіна. Тому-то Патрушев скрізь бігає", - каже експерт.

На думку Загороднього, "наше завдання - не нервувати, а то у нас розводять паніку та істерику".

"Люди, зав'язані на Демократичну партію США, ніяк не можуть заспокоїтися, що демократи програли вибори, і втягують Україну в ці міжпартійні розбірки. Нам потрібна підтримка всіх сторін. Нам важливо розуміти, що Трамп хоче бути миротворцем, а не повторення історії з Байденом і Афганістаном. У Трампа є амбіції та его, яке з цим пов'язане. Тож ніхто нікого кидати не збирається. Нам потрібно стежити за тим, що відбувається, і нарощувати власну міць: клепати ракети і довбати ними по Росії. Що більше ми будемо бити по Росії, то краще буде для нас. Що більше ми будемо незалежні в плані військової промисловості від Заходу, то краще для нас. Адже Захід не любить слабаків", - каже він.

За його словами, Росія показує слабкість і неадекватність.

"Чим більше буде ударів по Росії, тим краще. Наприклад, якщо Путін приїде на зустріч із Трампом на тлі того, що Україна цього разу розбомбила Балтійський порт або влаштувала блекаут у Москві. Який вигляд на тлі таких подій матиме Путін? Обісцяним з ніг і до голови. Тож Україні важливо розраховувати на себе насамперед. Якщо ти сам собі допомагаєш, то і тобі допомагатимуть. Тому ми повинні сконцентруватися на оборонці. Якщо немає можливості фінансувати її, потрібно дати можливість експортувати зброю, щоб гроші завозилися в країну і людям давали роботу. Тільки за перший рік можна експортувати продукції на мільярд доларів, при цьому 200 мільйонів заплатять податків. Потрібно спрощувати всі можливі процедури, щоб не було тиску на виробників. Мають бути довгострокові контракти, страхування військових ризиків, вкладення в науку, у ті ж дрони", - каже експерт.

За його словами, "потрібно довбати і довбати по території Росії, безперервно".

"В ідеалі, звичайно, було б організувати блекаут у Москві. Це взагалі було б чудово. Якщо буде масова атака, і в Москві при морозі відключиться газ і світло, це буде дуже дієвий сценарій, тому що половина Росії ще збіжиться грабувати Москву. Тому що ще невідомо, кого росіяни більше ненавидять - московських олігархів чи українців. У мене є підозра, що їм безпечніше ненавидіти своїх олігархів. Тому удари, що ведуть до дестабілізації Росії, нам будуть тільки на руку. Якщо ми зможемо все це реалізувати в правильному ключі, у нас є шанси отримати кордони 1991 року. Такі шанси є, тому що Росія може так спритно почати обвалюватися, що ми будемо просто дивуватися", - додав він.

Дивіться відео інтерв'ю з Тарасом Загороднім:

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Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях як політтехнолог, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу як експерта.

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