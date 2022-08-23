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США можуть таємно передавати Україні потужну зброю: Politico з'ясувала, про яке озброєння йдеться

23 серпня 2022, 07:30

Україна могла отримати від США в якості військової допомоги ракетний комплекс ATACMS, протирадіолокаційні ракети HARM, високоточні боєприпаси Excalibur.

ATACMS, США
США могли таємно відправити в Україну оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS / Фото Вікіпедія, Reuters

Ураження Збройними силами України російських цілей у Криму, розташованих на значній відстані від лінії фронту, свидчить про те, що офіційний Вашингтон, імовірно, дає Україні більше різної зброї, ніж оголошує публічно. Про це пише видання Politico з посиланням на американських експертів Майкла Вайсса, Джеймса Раштона і Тома Карако.

На думку експертів, США таємно відправили в Україну оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS. Також Україна могла отримати високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, які здатні вражати системи ППО. Зазначається, що раніше США анонсували надання Києву можливостей з протидії радарам, однак не конкретизували, про що саме йдеться.

Також Politico пише, що США надаватимуть Україні високоточні боєприпаси Excalibur в рамках оголошеного 19 серпня пакету військової допомоги вартістю 775 млн доларів, хоча адміністрація не заявляла про це публічно.

Видання припускає, що останній пакет "не обмежується" тим, що зазначено в списку.

"Приємно, що адміністрація менше говорить, а більше робить щодо постачання зброї. Це добре, оскільки це дає росіянам трохи невпевненості в тому, що ми робимо", – вважає Том Карако з Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

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Довідка. ATACMS - американський оперативно-тактичний ракетний комплекс, що запускає балістичні ракети. Їх можуть запускати такі установки М142 HIMARS і M270 MLRS. Дальність стрільби цих ракет може досягати 165-310 км. Зараз в Україні є HIMARS зі снарядами дальністю 70-80 км.

AGM-88 HARM — американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета. Здатна наводитися на високочастотні радіолокаційні станції (РЛС). Менш вразлива для традиційних видів перешкод. HARM обчислює місце розташування цілі та здатна її вразити, навіть якщо РЛС була вимкнена. Цими ракетами оснащують літаки A-6 Intruder, F-4 Phantom II, F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet, F-111 Aardvark і Panavia Tornado.

Боєприпаси Excalibur - це керовані артилерійські снаряди. Їх використовують для артилерії 155 міліметрів.

Військова допомога Україні від США

25 липня повідомлялося, що Міністерство оборони США оголосило про новий пакет військової допомоги для України на суму 270 мільйонів доларів. Київ отримає ще 4 одиниці реактивних систем залпового вогню HIMARS, понад три десятки тисяч боєприпасів, 580 безпілотників Phoenix Ghost, протитанкове озброєння, запчастини та інше військове обладнання.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що 1 серпня Україна отримала нову партію реактивних систем залпового вогню HIMARS.

9 серпня заступник Міністра оборони США з політичних питань Колін Кол заявив, що Україна отримає ЗРК малої та середньої дальності NASAMS впродовж декількох місяців.

18 серпня видання The Hill писало, що майже два десятки колишніх військових і дипломатів закликали президента США Джо Байдена передати Україні далекобійні ракети ATACMS для РСЗВ HIMARS.

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

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