У Криму на ТБ запустили ролик із Зеленським: кіберпартизани показали відео

Замість російської пропаганди хакери транслювали український патріотичний ролик.
Українські хакери зламали кримське телебачення. Замість російської пропаганди вони транслювали український патріотичний ролик.
Про це йдеться в повідомленні ІнфоВійська України в Twitter.
"Кіберхлопок в Криму. Українські хакери зламали кримське телебачення є питання? Крим це Україна! Слава Україні!!",- йдеться в повідомленні.
Також опубліковано відео, яке в цей час транслювалося на кримському телебаченні.
Наприкінці відео глава держави Володимир Зеленський зазначає: "Крим - це Україна! Слава Україні".
Нагадаємо, раніше прогриміли потужні вибухи в Новофедорівці під Євпаторією у захопленому Росією Криму. Вибухи сталися на авіабазі РФ або поруч з аеродромом, з якого злітають військові літаки окупантів, які атакують ракетами мирні міста України.
Пізніше стало відомо, що по військовому аеродрому в Новофедорівці було завдано удару українською зброєю. Американські журналісти наводять свідчення високопоставленого українського військового, який знайомий з ситуацією.
При цьому в Міноборони України з гумором відреагували на потужні вибухи в Криму. У відомстві нагадали окупантам про правила пожежної безпеки та заборону куріння у невстановлених місцях.
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