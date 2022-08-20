"Тільки початок": експерт розповів, як довго в Криму будуть вибухи

У Криму ще багато військових об'єктів, які ЗСУ доведеться вразити перед деокупацією / Колаж фото Reuters

Щоб почати деокупацію Криму, Україні спочатку потрібно буде звільнити Херсонську та Запорізьку області. Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив блогер, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Зараз ми бачимо саме вогневий вплив на об'єкти російських окупаційних військ на тимчасово окупованому півострові Крим з метою нівелювання їх можливостей щодо забезпечення не стільки передових підрозділів, скільки навіть тих, які розміщені в тилу Лівобережної Херсонщини. А це означає І нівелювання можливостей забезпечення всіх підрозділів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України на південному плацдармі", - говорить Коваленко.

За його словами, об'єктів, які потрібно знищувати на окупованому півострові, дуже багато. І нещодавні вибухи - тільки початок.

"Цих об'єктів досить велика кількість і знаходяться вони майже на всій території півострова Крим - такі є як в північній частині Криму, так і в південній, західній, східній, центральній. Тому ЗСУ ще багато чого треба зробити, хоча офіційних повідомлень про те, що саме ЗСУ мають відношення до вибухів, немає", - сказав блогер.

І додав, що поки ЗСУ звільнятимуть Запорізьку та Херсонську області, на тимчасово окупованому півострові відбуватимуться такі інциденти.

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