'Це моя відповідальність': Зеленський висловився про відставку і нового президента

Президент наголосив, що втрата сильного партнера не повинна зробити Україну слабкою.

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Зеленський відповів, чи піде у відставку після закликів Трампа / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео, facebook.com/WhiteHouse, скріншот з YouTube

Ключові тези Зеленського:

Зеленський не планує йти у відставку

Лише українці можуть вирішувати, хто очолюватиме державу

Україна не відмовиться від незалежності навіть без військової підтримки США

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не планує йти у відставку, оскільки вважає війну своєю відповідальністю. Про це глава держави сказав в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану в ефірі шоу Piers Morgan Uncensored.

Під час розмови Морган нагадав про заяви президента США Дональда Трампа, який закликав Україну обрати нового лідера, здатного домовитися про завершення війни. Журналіст прямо запитав Зеленського, чи планує той залишити посаду.

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"Звісно, ні. Це моя відповідальність", - відповів президент України.

Ілон Маск / Главред - інфографіка

Зеленський наголосив, що ані президент США Дональд Трамп, ані американський підприємець Ілон Маск, ані будь-хто інший у світі не можуть вирішувати, хто очолюватиме Україну.

"Це можуть зробити лише громадяни України", - заявив глава держави.

Президент зазначив, що зміна глави держави не означатиме припинення опору Росії. За його словами, будь-який наступний президент України також захищатиме країну.

"Якщо мене усунуть від влади, я впевнений, що новий лідер - чоловік чи жінка - захищатиме нашу країну. Бо це наш дім", - додав Зеленський.

Український президент також нагадав, що до початку його каденції Росія вже окупувала Крим і частину Донбасу, а Україна тривалий час проводила антитерористичну операцію.

Чому в Україні не проводять вибори

Зеленський пояснив, що вибори, які мали відбутися у 2024 році, не вдалося провести через повномасштабну війну. За його словами, мільйони українців виїхали за кордон, а значна частина громадян перебуває на фронті.

"Звісно, ​​вибори мали відбутися у 2024 році, але через війну їх не вдалося провести. Мільйони українців виїхали з країни. Ще більше людей воюють на фронті", - пояснив Зеленський.

Чому неможливо провести вибори в Україні під час війни / Інфографіка: Главред

Крім того, президент звернув увагу на постійні російські атаки. За таких умов організація виборів залишається складним питанням.

Чи зможе Україна воювати без допомоги США

Пірс Морган також запитав, чи здатна Україна продовжувати боротьбу без військової підтримки Сполучених Штатів. Зеленський наголосив, що держава за будь-яких обставин захищатиме свою незалежність.

"Ми в жодному разі не втратимо нашу незалежність", - заявив глава держави.

Водночас він висловив жаль через можливу втрату сильного партнера, зазначивши, що це відбувається не з вини України.

"Ми не можемо бути слабкими, інакше ми не виживемо", - наголосив Зеленський.

Яка умова прориву в мирних переговорах - думка МЗС

Справжній прорив у мирних переговорах щодо завершення війни можливий лише після особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з главою РФ Володимиром Путіним, вважає міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

За словами міністра, Київ підтверджує готовність до тристоронніх переговорів за участю України, США та Росії. Українська сторона прагне якнайшвидше досягти домовленостей, які допоможуть просунутися до завершення війни.

Зустріч лідерів може відбутися за участю президента США Дональда Трампа або за посередництва президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Україна розраховує, що переговори на найвищому рівні допоможуть досягти перемир’я, обміну військовополоненими та повернення українських дітей.

"Але якщо ми говоримо про нову динаміку, про нову перспективу, про нову часову рамку завершення війни - потрібна зустріч на рівні лідерів, я так вважаю", - наголосив Сибіга в інтерв’ю РБК-Україна.

Водночас міністр підкреслив, що Україна не погодиться на домовленості, які порушують її територіальну цілісність і суверенітет. Для подальшого просування переговорів, за його словами, потрібні нові ідеї, які враховуватимуть геополітичні реалії.

Війна в Україні - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, Кремль заявив, що російські війська нібито не порушували запропоноване енергетичне перемир’я. Представник Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що за його оцінкою пропозиція Трампа не містила конкретики і тому не можна говорити про порушення. Водночас 14 жовтня РФ продовжила удари, зокрема вдарили по ТЕЦ у Харкові і залишили без світла близько 600 тисяч людей.

США повідомили про пропозиції щодо посилених гарантій безпеки для України. Американські переговорники представили в Маямі посилені гарантії безпеки, які виходили за межі попередніх обіцянок Трампа.

Президент України Володимир Зеленський жорстко висловився щодо позиції Дональда Трампа. Він наголосив, що Україна не погодиться поступатися інтересами і прямо заявив, що існує ризик втрати США як партнера.

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Про персону: Андрій Сибіга Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України​. Із 5 вересня 2024 року Андрій Сибіга обіймає посаду міністра закордонних справ України.

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