У Білому домі відмежувалися від обмежень щодо Starlink в Україні — Axios

США заявили, що не контролюють SpaceX.

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Білий дім заперечує причетність до обмежень щодо Starlink в Україні / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Офіс президента

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Білий дім заявив Києву, що не контролює SpaceX

Адміністрація Трампа має намір з'ясувати, що сталося зі Starlink

Військові пов'язують збої з політикою, Міноборони шукає причину

Ліміту в 160 км/год не вистачає проти реактивних "Шахедів"

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У середу ключові радники Володимира Зеленського провели переговори з представниками Білого дому, ЦРУ та Пентагону. Вони намагалися з’ясувати, чи ухвалював Вашингтон таке рішення і як виправити ситуацію, повідомляє Axios.

За даними співрозмовників видання, у Білому домі відповіли, що не контролюють компанію Ілона Маска. Одне з джерел додало, що адміністрація Трампа має намір звернутися до SpaceX і з’ясувати, що сталося.

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Київ, у свою чергу, домагається повного скасування обмежень. Журналіст "Радіо Свобода" Алекс Рауфоглу з посиланням на джерела повідомив у соцмережі X, що нинішнє обмеження в 160 км/год недостатнє для протидії реактивним дронам типу "Шахед". За його даними, контракт на послугу діє до квітня 2027 року, а оплачує її Німеччина.

"Джерело в Києві повідомило мені, що Україні потрібно відновити необмежену швидкість. Раніше послуга була необмеженою", - написав Рауфоглу.

Як пише The Washington Post, компанія SpaceX запровадила обмеження без попередження, і це посилило плутанину навколо того, чи не почали США згортати розвідувальну та військову допомогу Києву. ЗСУ використовують захищену військову версію сервісу StarShield для ключових операцій, зокрема для ударів на середню дальність по окупованих територіях. Від цього зв’язку також залежать дрони-перехоплювачі, швидкість яких зазвичай перевищує 290 км/год.

Радник з військових технологій Сергій Бескрестнов підтвердив, що обмеження стосується терміналів у русі та поширюється на "пакет військових послуг" StarShield. Раніше такі системи працювали без будь-яких обмежень.

"Очевидно, що цей крок не може бути збігом обставин і пов’язаний із поточною політичною ситуацією", - підкреслив Бескрестнов.

Сергій Стерненко, засновник фонду, який постачає дрони військовим, та колишній радник міністра оборони, повідомив, що згодом швидкість скоротили ще більше.

"Ймовірно, компанія SpaceX вдалася до таких заходів на прохання адміністрації Трампа", - заявляв Стерненко.

У Міноборони висновків поки не роблять. Співробітник відомства розповів WP, що там ще не встановили, чи стала причиною зміна політики, чи технічний збій. При цьому, за словами військових, наслідки вже відчутні. Боєць підрозділу на сході країни розповів, що частина особового складу ППО залишилася без зв’язку StarShield і не могла перехоплювати дрони та ракети. Ударні безпілотники, які завдають ударів по російській логістиці та командних пунктах, теж залишилися на землі.

Ілон Маск публічно ситуацію не коментував, а SpaceX не відповіла на запит WP. Однак минулих вихідних мільярдер, судячи з усього, підтримав заклик Трампа усунути Зеленського, написавши в X, що той "зайшов занадто далеко". У 2023 році Маск уже погрожував відключити український військовий Starlink, якщо уряд США не оплатить послугу. Тоді Пентагон погодився платити.

​Starlink / Інфографіка: Главред ​

Зеленський звернувся до Маска через обмеження роботи Starlink

Президент України Володимир Зеленський звернувся до мільярдера Ілона Маска і назвав "великою помилкою" уповільнення роботи системи супутникового зв’язку Starlink. Про це глава української держави заявив 14 жовтня в інтерв’ю британському журналісту Пірсу Моргану.

"Ми розуміємо, що відбувається… Якщо ви втрачаєте швидкість - значить, вони це відключили, це їхнє рішення. [Моє повідомлення Ілону Маску] - це велика помилка, це рішення призведе до великої кількості людських жертв. Люди загинуть. Якщо атаки триватимуть, а Starlink не працюватиме - це не допомагає", - сказав глава української держави.

Зеленський додав, що офіційний Київ "просить увімкнути" Starlink.

"Я сподіваюся, що це помилка, можливо, серйозна технічна проблема, але ми просимо увімкнути [Starlink - ред.]. Гадаю, це буде чесно й по-партнерськи", - сказав він.

Starlink втрачав зв’язок на швидкості понад 160 км/год, зірвано низку важливих місій - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 14 жовтня термінали Starlink перестали підтримувати з’єднання під час руху зі швидкістю понад 160 км/год. Як повідомив волонтер Сергій Стерненко, ймовірно, SpaceX запровадила обмеження на прохання адміністрації президента США Дональда Трампа.

"Через це було зірвано низку важливих місій", - підкреслив Стерненко.

Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) також підтвердив, що в ніч на 14 жовтня компанія SpaceX ввела обмеження швидкості роботи терміналів Starlink під час руху.

"Обмеження стосується "військового пакету" послуг StarShield і встановлено на швидкість 100 миль на годину. Наші сили оборони не отримували попередження про такі обмеження, і це призвело до зриву низки місій", - зазначив Бескрестнов.

Пізніше екс-глава Міноборони Михайло Федоров заявив, що робота Starlink на швидкості до 160 км/год відновлюється. Це має дозволити українським ударним дронам і дронам-перехоплювачам знову виконувати польоти.

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Про джерело: Axios Axios - американський новинний сайт. Заснований у 2016 році, почав роботу у 2017-му. Ресурс запустили колишні журналісти Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен і Рой Шварц. Більшість статей - коротші за 300 слів і містять марковані списки. Також сайт випускає періодичні інформаційні бюлетені, пише Вікіпедія.

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