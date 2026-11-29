Коротко:
- Що зробили король і принц
- Де під час зустрічі перебувала родина принца
Принц Гаррі та король Карл III провели таємну зустріч у Шотландії - вперше після повернення герцога Сассекського до Великої Британії в серпні. При цьому ні Меган Маркл, ні діти пари, ні королева Камілла на зустрічі не були присутні.
Як повідомляє Page Six з посиланням на британські ЗМІ, зустріч відбулася 17 жовтня в маєтку Балморал. За даними The Sun, король особисто запросив молодшого сина провести з ним час. У той момент Карл III перебував у своїй резиденції Біркхолл, розташованій на території маєтку.
Примітно, що зустріч відбулася без інших членів сім’ї. Камілла в цей час відвідувала скачки Royal Ascot, а Меган Маркл і діти Гаррі - принц Арчі та принцеса Лілібет - не супроводжували герцога. За даними преси, діти в той період перебували на шкільних канікулах.
Про що саме розмовляли батько й син, невідомо. Джерело, на яке посилається The Sun, зазначило, що обидві сторони зацікавлені у збереженні нормальних стосунків. Представники короля та принца Гаррі не стали коментувати інформацію про зустріч.
Ця подія може стати ще одним кроком до відновлення стосунків між Карлом III та його молодшим сином. Їхні стосунки помітно погіршилися після того, як Гаррі та Меган у 2020 році відмовилися від обов’язків старших членів королівської родини й переїхали до Каліфорнії. Напруга посилилася після відвертих інтерв’ю подружжя, документального проєкту Netflix та виходу мемуарів принца "Запасний".
У жовтні Гаррі знову публічно висловився щодо сімейного конфлікту. В інтерв’ю журналу GQ він зізнався, що хотів би налагодити стосунки з родичами. За словами герцога, примирення зараз особливо важливе, а минулі образи не повинні ставати перешкодою для спілкування.
Остання відома особиста зустріч Карла III та Гаррі до цього відбулася влітку в резиденції Хайгроув. Тоді герцог і герцогиня Сассекські привезли дітей, щоб познайомити їх із королем і Каміллою.
Незважаючи на нещодавнє зближення, спільного святкування Різдва з королівською родиною поки що не очікується. В одному з недавніх інтерв’ю Гаррі розповідав, що, ймовірно, проведе свята з Меган та її матір’ю Дорією Рагланд.
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Про особу: король Чарльз III
Чарльз III - король Сполученого Королівства та ще 14 країн Співдружності націй. Прямий спадкоємець Єлизавети II був герцогом Корнуольським і герцогом Розесейським з 1952 року до свого сходження на престол у 2022 році. Як спадкоємець престолу, він чекав на нього довше за всіх у британській історії: він був принцом Уельським довше за всіх, маючи цей титул з липня 1958 року. Після смерті свого батька Філіпа 9 квітня 2021 року Чарльз також успадкував титул герцога Единбурзького. Представник Віндзорської династії.
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