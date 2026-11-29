Король, можливо, намагається налагодити стосунки зі своїм сином - принцом Гаррі.

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Король Чарльз III зустрівся з Гаррі / колаж: Главред, фото: instagram.com, theroyalfamily

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Що зробили король і принц

Де під час зустрічі перебувала родина принца

Принц Гаррі та король Карл III провели таємну зустріч у Шотландії - вперше після повернення герцога Сассекського до Великої Британії в серпні. При цьому ні Меган Маркл, ні діти пари, ні королева Камілла на зустрічі не були присутні.

Як повідомляє Page Six з посиланням на британські ЗМІ, зустріч відбулася 17 жовтня в маєтку Балморал. За даними The Sun, король особисто запросив молодшого сина провести з ним час. У той момент Карл III перебував у своїй резиденції Біркхолл, розташованій на території маєтку.

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Примітно, що зустріч відбулася без інших членів сім’ї. Камілла в цей час відвідувала скачки Royal Ascot, а Меган Маркл і діти Гаррі - принц Арчі та принцеса Лілібет - не супроводжували герцога. За даними преси, діти в той період перебували на шкільних канікулах.

Про що саме розмовляли батько й син, невідомо. Джерело, на яке посилається The Sun, зазначило, що обидві сторони зацікавлені у збереженні нормальних стосунків. Представники короля та принца Гаррі не стали коментувати інформацію про зустріч.

Принц Гаррі та Меган Маркл / фото: instagram.com, Меган Маркл

Ця подія може стати ще одним кроком до відновлення стосунків між Карлом III та його молодшим сином. Їхні стосунки помітно погіршилися після того, як Гаррі та Меган у 2020 році відмовилися від обов’язків старших членів королівської родини й переїхали до Каліфорнії. Напруга посилилася після відвертих інтерв’ю подружжя, документального проєкту Netflix та виходу мемуарів принца "Запасний".

У жовтні Гаррі знову публічно висловився щодо сімейного конфлікту. В інтерв’ю журналу GQ він зізнався, що хотів би налагодити стосунки з родичами. За словами герцога, примирення зараз особливо важливе, а минулі образи не повинні ставати перешкодою для спілкування.

Король Чарльз III провів таємну зустріч із сином / ua.depositphotos.com

Остання відома особиста зустріч Карла III та Гаррі до цього відбулася влітку в резиденції Хайгроув. Тоді герцог і герцогиня Сассекські привезли дітей, щоб познайомити їх із королем і Каміллою.

Незважаючи на нещодавнє зближення, спільного святкування Різдва з королівською родиною поки що не очікується. В одному з недавніх інтерв’ю Гаррі розповідав, що, ймовірно, проведе свята з Меган та її матір’ю Дорією Рагланд.

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