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США можуть завдати попереджувального удару по РФ: Жданов назвав причину

Марія Николишин
27 вересня 2024, 04:00
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Захід одразу дізнається, якщо РФ спробує використати ядерну зброю.
США можуть завдати попереджувального удару по РФ: Жданов назвав причину
Відповідь США на спробу РФ застосувати ядерну зброю / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Якщо країна-агресорка Росія спробує застосувати ядерну зброю, то США можуть завдати удару на випередження. Про це заявив полковник запасу, військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Главреду.

"Так, США можуть завдати попереджувального удару. Спроби Росії можна дуже легко відстежити: щойно перший контейнер з ядерною головою вийде з бункера, супутники одразу зафіксують радіоактивний шлейф. І як би не хотілося, цього не сховаєш, шлейф все одно буде. Тому якщо рушить ядерний боєзаряд, Захід про це дізнається", - наголосив він.

За його словами, якщо зруйнувати боєзаряд у повітрі, коли він летить, буде невеликий ефект брудної бомби. Тому що заряд урану - це не так уже й багато. Це не реактор атомної станції, де близько 250 тонн збагаченого урану.

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"Так що, я думаю, США цілком здатні завдати превентивного удару. Ніхто не хоче ядерного смітника на європейському континенті і мати справу з радіоактивною хмарою", - підкреслив експерт.

На питання, якщо Сполучені Штати побачать спробу запуску Росією ядерних ракет, то завдадуть ударів по Чорноморському флоту і російському угрупованню в Україні, Жданов відповів – легко.

"Причому особливо зараз, коли чотири американські авіаносні ударні групи перебувають навколо Ізраїлю. Дві з них біля Ізраїлю, одна на Криті, і ще одна - у Червоному морі, в районі Ормузької протоки недалеко від Ірану. Крейсери супроводжують і есмінці. У середньому на одному крейсері - 96 пускових шахт", - підсумував полковник запасу.

США можуть завдати попереджувального удару по РФ: Жданов назвав причину
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Погрози Путіна використати ядерну зброю - що відомо

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія вирішила переписати ядерну доктрину, погрожуючи західним державам у разі підтримки України.

Також повідомлялось, що Росія може застосувати ядерну зброю на своїй території в рамках навчальних випробувань у тому разі, якщо Захід зніме заборону для України на удари зброєю дальнього радіусу дії. Крім того, російські окупанти можуть завдати ударів по британських військових об'єктах поблизу РФ.

Крім того, російський диктатор Володимир Путін шукає нові способи для того, щоб змусити країни Заходу дотримуватися його "червоних ліній", оскільки в Кремлі зростає усвідомлення того, що ядерний шантаж не працює.

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новини США ядерна зброя Олег Жданов війна Росії та України
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