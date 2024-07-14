Плани РФ щодо ядерної зброї в Криму: у ГУР зробили заяву про ситуацію

Російські окупаційні війська провели часткове відновлення радянських складів ядерної зброї Феодосія-13 у захопленому Криму. Проте ядерних озброєнь ворог там поки що не розмістив. Склади використовуються для зберігання звичайних боєприпасів.
Як повідомляє Суспільне Крим, у ГУР розповіли про те, що росіяни не розміщували ядерну зброю на окупованому Кримському півострові. Перевезення таких озброєнь також не фіксували.
У ГУР акцентували увагу і на тому, що ядерна зброя, як і раніше, є доступною для РФ, оскільки її носіями є бойова авіація, кораблі та катери у Криму. Ядерна зброя може використовуватися і в артилерійських пострілах і ракетах типу Іскандер.
Загроза розміщення ядерної зброї в Криму - головні новини:
Росія могла розмістити у Криму ядерну зброю, є такі ознаки, повідомляв наприкінці літа позаминулого року Центр оборонних стратегій при РНБО. Аналітики тоді дійшли висновку, що на окупованому півострові відновлено інфраструктуру для ядерної зброї.
РФ розмістила в Криму носії ядерної зброї, зазначав представник ГУР Андрій Черняк. Також він додав, що в Києві знають, де знаходиться тактична ядерна зброя Росії і куди її переміщують.
Росія не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ зайдуть до Криму, вважає глава ГУР Кирило Буданов. За його словами, ядерна риторика росіян - це вигадка російської пропаганди.
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