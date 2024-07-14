Плани РФ щодо ядерної зброї в Криму: у ГУР зробили заяву про ситуацію

В окупованому Криму є носії ядерної зброї країни-окупанта Росії та склади, де могла б розташовуватися подібна зброя, сказали у ГУР Міноборони.

https://glavred.net/ukraine/plany-rf-po-yadernomu-oruzhiyu-v-krymu-v-gur-sdelali-zayavlenie-o-situacii-10580729.html Посилання скопійоване

У Криму немає ядерної зброї РФ - ГУР / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Російські окупаційні війська провели часткове відновлення радянських складів ядерної зброї Феодосія-13 у захопленому Криму. Проте ядерних озброєнь ворог там поки що не розмістив. Склади використовуються для зберігання звичайних боєприпасів.

Як повідомляє Суспільне Крим, у ГУР розповіли про те, що росіяни не розміщували ядерну зброю на окупованому Кримському півострові. Перевезення таких озброєнь також не фіксували.

У ГУР акцентували увагу і на тому, що ядерна зброя, як і раніше, є доступною для РФ, оскільки її носіями є бойова авіація, кораблі та катери у Криму. Ядерна зброя може використовуватися і в артилерійських пострілах і ракетах типу Іскандер.

відео дня

Загроза розміщення ядерної зброї в Криму - головні новини:

Росія могла розмістити у Криму ядерну зброю, є такі ознаки, повідомляв наприкінці літа позаминулого року Центр оборонних стратегій при РНБО. Аналітики тоді дійшли висновку, що на окупованому півострові відновлено інфраструктуру для ядерної зброї.

РФ розмістила в Криму носії ядерної зброї, зазначав представник ГУР Андрій Черняк. Також він додав, що в Києві знають, де знаходиться тактична ядерна зброя Росії і куди її переміщують.

Росія не застосує ядерну зброю, коли ЗСУ зайдуть до Криму, вважає глава ГУР Кирило Буданов. За його словами, ядерна риторика росіян - це вигадка російської пропаганди.

Коротко про ядерну зброю / Інфографіка: Главред

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред