США оцінили, скільки російських військових перебувають на Півдні та Сході України/ Reuters

За оцінками Сполучених Штатів Америки, Росія з кінця минулого тижня до тих військових, які вже перебували на Півдні та Сході України, додала ще 11 батальйонних тактичних груп (БТГр).

Тепер загалом у цих регіонах є 76 російських БТГр. Про це пише CNN із посиланням на інформацію, яку надав високопоставлений представник Міністерства оборони США.

За словами представника американського Міноборони, російські окупанти "збільшили свої можливості всередині України".

На Сході та Півдні нашої держави зараз зосереджені усі російські сухопутні сили. Проте американський чиновник зазначає, що у США не можуть точно визначити, як ці російські сили розподілені.

читайте такожАрмія РФ розпочала наступ на Запоріжжі: 10-тисячне військо йде на Гуляйполе – АрестовичРаніше повідомлялося, що Google відкрив на своїх картах всі стратегічні і військові об'єкти РФ у максимальній роздільній здатності. У сервісі Google Maps тепер можна побачити у найкращій якості різноманітні російські пускові шахти міжконтинентальних балістичних ракет, командні пункти, секретні полігони та інше.

Військова допомога Україні від США

Нагадаємо, в Україну зі США прибула перша партія з військовою допомогою з нового пакету. Загалом у межах цього пакету наша держава отримає американської допомоги на 800 мільйонів доларів. У списку того, що буде поставлено – 11 вертольотів Мі-17, 18 155-мм гармат Howitzer і 300 дронів Switchblade.

Посол України у США Оксана Маркарова зазначила, що позиція Вашингтона щодо надання Україні зброї і військової техніки не зміниться після погроз Кремля західним країнам і вимоги припинити постачання важкого озброєння і техніки для ЗСУ.

Нагадаємо, на думку економіста Андрія Ілларіонова, є два фактори, які найбільше вплинули на розв’язання Росією війни проти України і проливають світло на можливу тривалість бойових дій. При цьому вину за те, що війна взагалі почалася, експерт вбачає не лише в імперських амбіціях Путіна, а й у слабкості нинішнього президента США Джо Байдена.

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