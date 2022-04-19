У США впровадили спеціальний статус для громадян України: що це означає

Андрій Єрмак розповів про статус українця в США / Офіс президента

Спеціальний статус для громадян України, які фізично перебували в США, офіційно введений з сьогоднішнього дня, передає голова Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Зробили важливу роботу. Радий повідомити, що анонсований на початку березня спеціальний статус (Temporary Protected Status) для громадян України які фізично перебували в США з сьогоднішнього дня офіційно введений", - написав Єрмак.

За його словами, відповідне рішення внесено до Федерального реєстру і буде оприлюднено і зареєстровано 19 квітня.

Також Єрмак додав, що на прохання української сторони, дата на період якої громадяни України повинні були перебувати на території США для кваліфікації на TPS, була перенесена з 1 березня на 11 квітня 2022 року.

Таким чином, громадяни України, які фізично перебували на території США станом на 11 Квітня зможуть скористатися цією програмою.

"Статус тимчасового захисту надасть можливість українцям залишитися в США на термін до 18 місяців з можливістю подачі документів на дозвіл на працевлаштування в країні", - додав глава ОП.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.