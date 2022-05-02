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Розвал Росії: РФ може повернутися в кордони Московського князівства - учений

2 травня 2022, 01:30

З багнетом можна захопити, але на ньому не можна довго сидіти. Тому процес розвалу Росії почався. Деякі національні республіки хотіли б відокремитися.

Росія, Прапор
Процес розвалу Росії почався, вважає Юрій Медовар / УНІАН

Поки що немає явних ознак розвалу Росії, але все до того йде. Вже зараз деякі національні республіки хотіли б відокремитися.

Таку думку в інтерв'ю Obozrevatel озвучив російський вчений-гідрогеолог, опозиціонер Юрій Медовар.

"У 2000 році я сказав, що ми можемо залишитися в межах кордонів Великого Московського князівства часів Івана Калити. У тому ж році я говорив, що всі, хто приходив до влади в Росії на крові, погано закінчували (...) і Володимир Володимирович (Путін, - ред.) прийшов на крові. І він йде на великій крові", - зазначив він.

За словами Медовара, нинішній президент РФ Путін - "насправді дуже хвора людина". Він вже увійшов в історію з дуже великим "мінусом".

Що стосується розвалу Росії, то поки що цього не відбувається.

"У нас же "скрєпний" народ. Хоча національні республіки, думаю, цього б хотіли. Наприклад, в Башкирії й Татарстані своя нафта, в Якутії - алмази, а там Китай, а Карелія дивиться в бік Фінляндії. Це зрозумілі речі. Поки був багнет, був Варшавський договір і РЕВ (Рада економічної взаємодопомоги, - ред.), щойно Союз лопнув, моментально всі втекли в ЄС і в НАТО. Зі багнетом можна захопити, але на ньому не можна довго сидіти", - сказав Медовар.

За його словами, процес розвалу Росії почався.

"Ні до чого хорошого це не призведе. Не може такого бути, щоби поручик йшов в ногу, а вся рота йшла не в ногу", - резюмував учений.

Як повідомляв Главред, колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, колишній глава Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що Росія повинна зникнути з карти світу як єдина держава в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Вона повинна перетворитися на низку незалежних держав.

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