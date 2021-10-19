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"Зрив" діалогу щодо Донбасу і "кричущий випадок": РФ спалахнула новими звинуваченнями на адресу Києва

19 жовтня 2021, 21:04

Київ, мовляв,"підірвав довіру" так званих "представників" окупованих Донецька та Луганська.

Борис Гризлов
Поведінка України "підриває довіру Донецька і Луганська" - Гризлов / УНІАН

Глава делегації Росії в ТКГ щодо Донбасу Борис Гризлов звинуватив Україну в нібито зриві зустрічі представників перемовної групи, яка, за його словами, була ініційована представниками "ЛНР" з питання затриманого бойовика Андрія Косяка. За словами Гризлова, у Києві спочатку "погодилися" на зустріч, проте потім відмовилися. Таким чином, українська сторона, мовляв, "підірвала довіру Донецька і Луганська".

Як повідомляє ТАСС, Гризлов розповів про те, що Україна у вівторок, 19 жовтня, нібито зірвала зустріч робочої групи з питань безпеки. Спочатку Київ нібито погодився на участь у зустрічі, проте пізніше українська сторона "відмовилася". Такі дії, на думку російського політика, не сприяють врегулюванню конфронтації.читайте такожУчасть жителів ОРДЛО і роль РФ: "Венеціанка" пропонує змінити законопроект щодо Донбасу і Криму

"За інформацією координатора від ОБСЄ, київська сторона спочатку погодилася на зустріч, а потім заявила, що жодної згоди не було. Поведінка української сторони - це кричущий випадок порушення всіх можливих домовленостей і зобов'язань. Він серйозно підриває довіру Донецька і Луганська і не сприяє мирному врегулюванню конфлікту", - сказав він.

За словами представника російської влади, зустріч було ініційовано "ЛНР" через ситуацію із затриманням росіянина Андрія Косяка, якого він назвав "офіцером представництва "ЛНР" в СЦКК".

В Україні кажуть про те, що Косяк проводив заходи з розвідки залишених позицій Збройних сил України, прикриваючись роботами з розмінування територій. При цьому його підозрюють у вбивстві, яке сталося 11 років тому.

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19 жовтня Сєвєродонецький міський суд у Луганській області відправив сепаратиста Андрія Косяка під арешт. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України – Участь у лавах незаконних збройних формувань.

Перемовини щодо Донбасу

12 жовтня стало відомо, що перемовини президента України Володимира Зеленського з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель і главою Франції Еммануелем Макроном, а також діалог лідерів країн ЄС з президентом РФ Володимиром Путіним, завершилися результативно. Сторони планують організувати зустріч в рамках нормандського формату на рівні глав МЗС.

У США за підсумками візиту заступника держсекретаря Вікторії Нуланд до Москви заявили про те, що Вашингтон не має наміру коментувати заяву заступника голови АП РФ Дмитра Козака щодо нібито "автономії" або "особливого статусу" Донбасу. Американці назвали Росію єдиною перешкодою на шляху врегулювання конфлікту і закликали Москву вивести свої війська з окремих районів Донецької та Луганської областей.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Францію і Німеччину у відмові від ухвалення ініціативи щодо участі США в перемовинах у рамках нормандського формату щодо Донбасу. За його словами, таку пропозицію озвучував Путін, проте у Парижі та Берліні виступили проти.

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новини Росії ТКГ Борис Гризлов новини України новини Донбасу
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