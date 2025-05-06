Зрушення у справі трибуналу проти РФ: Сибіга натякнув на конкретику

Україна та партнери фіналізують документи для створення спецтрибуналу щодо агресії РФ.

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Сибіга підтвердив рух у справі трибуналу / Колаж: Главред, фото: Главред

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Коли можуть ухвалити рішення щодо трибуналу

Яку роль відіграє Рада Європи

Що саме підготувала Core Group

Найближчим часом можуть бути ухвалені важливі рішення, що сприятимуть пришвидшенню процесу створення спеціального трибуналу для розгляду злочину агресії РФ проти України. Про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Я вам підтверджую, що найближчим часом слід очікувати конкретних рішень щодо прискорення процесу фіналізації створення спеціального трибуналу щодо російського злочину агресії", — заявив міністр під час відкриття виставки новітнього українського озброєння та військової техніки. відео дня

Він нагадав, що процес створення трибуналу координується так званою Core Group, до складу якої наразі входять 40 країн. Центральну роль у цьому процесі відіграє Рада Європи.

"Ми йому дуже вдячні за прискорення цих процесів", — підкреслив Сибіга, маючи на увазі генерального секретаря Ради Європи.

Core Group, сформована у 2023 році, об'єднує старших юридичних експертів із близько 40 країн, які співпрацюють з українською стороною, Європейською комісією, Європейською службою зовнішніх справ і Радою Європи з метою притягнення Росії до відповідальності.

Наразі експерти завершили підготовку трьох ключових документів: проєкту двосторонньої угоди між Україною та Радою Європи щодо створення трибуналу, проєкту його статуту та проєкту Розширеної часткової угоди про управління трибуналом. Ці документи будуть передані на політичний розгляд.

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Раніше Главред писав, що у випадку поразки України, або стійкого припинення вогню, за якого країна-агресорка Росія відтягне значну частину своєї боєздатної армії і перекине її в інше місце, Європа ризикує стати об'єктом реальної загрози.

Крім того Росія може скористатися слабкістю Європи у разі відсутності підтримки США, що може призвести до серйозної кризи в НАТО. Таку заяву зробив екс-посол Німеччини в США та голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер в інтерв'ю Politico.

Напередодні стадо відомо, що політика Трампа може призвести до серйозної зміни характеру війни. Як переконаний російський журналіст, політолог, політичний філософ Олександр Морозов, такі дії Штатів можуть розв'язати руки Путіну. Цілком ймовірно, що в такому разі вже до кінця 2025 року ми дійсно побачимо французьких і шведських спецпризначенців, які воюють в Україні не як окремі добровольці-волонтери, а як повноцінні підрозділи.

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Хто такий Андрій Сибіга? Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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