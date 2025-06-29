Візит Келлога до Мінська: що задумали в Білому домі і до чого тут Джо Байден

Візит Келлога до Мінська і звільнення білоруських опозиціонерів, на думку аналітика, стали для Трампа способом самоствердження у змаганні з Байденом.

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Для чого насправді Келлог їздив до Лукашенка та яка роль Байдена / Колаж Главред, фото: пресслужба Олександра Лукашенко, скріншот із відео

Про що сказав Коваленко:

У Трампа чимало комплексів, один із них стосується експрезидента США Байдена

Трамп може й сам не усвідомлювати те, що відбувається навколо нього

Експрезидент США Джо Байден залишається комплексом для чинного очільника Білого дому Дональда Трампа. Візит Келлога до Мінська був потрібен для того, щоб звільнити білоруську опозицію і Трамп міг розповісти, що йому вдалось те, чого не вдавалось раніше Байдену. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

На думку Коваленка, звільнення білоруської опозиції дозволяє Дональду Трампу створити для себе образ миротворця та продемонструвати, що він досягнув того, чого не зміг зробити Джо Байден.

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"У Трампа, як у будь-якої латентно авторитарної людини, чимало комплексів. Один із комплексів Трампа – це Джозеф Байден: Трамп хоче все робити краще, ніж Байден, але йому це не дуже вдається. Однак демонстрація того, що звільнені "заручники", які залишалися в ув'язненні за адміністрації Байдена, хоча і були спроби тиску на Лукашенка, начебто істотна. Кіт Келлог приїхав до Мінська – ось вам уже й дюжина звільнених білоруських "опозиціонерів"", - сказав він.

Він також зазначив, що це насамперед продовження боротьби Трампа з Байденом, попри те, що сам чинний президент, ймовірно, вже не до кінця усвідомлює, що відбувається навколо нього.

Дивіться відео, в якому Олександр Коваленко розповів, що відбуватиметься на фронті в найближчі місяці і де можливі сюрпризи для Росії від ЗСУ:

Окрім цього, ситуація свідчить про здатність Трампа досягати домовленостей з авторитарними лідерами. Наступним, за словами Коваленка, цілком може стати Кім Чен Ин — і це вже не викликатиме здивування.

Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни РФ проти України / Інфографіка: Главред

Візит Келлога до Мінська - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог провів зустріч у Мінську з Олександром Лукашенком. За словами Келлога, однією з ключових тем перемовин була війна в Україні.

Після цього візиту стало відомо про звільнення білоруського опозиціонера Сергія Тихановського з ув’язнення, повідомила його дружина Світлана Тихановська.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що США розглядають можливість направлення Келлога до Білорусі як спробу відкрити додатковий канал впливу на Володимира Путіна.

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Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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