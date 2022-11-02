'Точка в 'дипломатії шантажу': Єрмак про рішення Путіна повернутися в 'зернову угоду'

Андрій Єрмак прокоментував рішення Володимира Путіна / Офіс президента України, Reuters

Глава Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував рішення РФ повернутися в "зернову угоду" після невдалої спроби шантажу.

Він вважає, що події навколо зернової ініціативи і безпечного "коридору" по Чорному морю ставлять крапку в багаторічній "дипломатії шантажу", яку проводила Росія. Свою думку глава ОП висловив в Telegram.

Він також упевнений в тому, що така позиція РФ є програшною в міжнародному порядку.

"У геополітичному плані те, що сталося в ці дні, ставить крапку на багаторічній дипломатії шантажу, яку проводила Росія. А іншої дипломатії там не знають, тому в сучасному світі вони і програють", - додав Єрмак.

Раньше Володимир Путін заявив, що Міноборони РФ отримало інформацію від турецької сторони, що Україна не буде використовувати канали "зернової угоди" для військових цілей.

Путін заявив, що РФ відновлює участь у "зерновій угоді", але зберігає право вийти з Угоди, якщо Україна порушить свої зобов'язання.

При цьому він підкреслив, що Росія не буде перешкоджати в майбутньому поставкам зернових з території України до Туреччини.

Як відомо, зовсім недавно в РФ заявили про вихід з "зернової угоди".

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