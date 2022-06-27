"Дякуємо відважним воїнам": у Росії школи і садочки дякують окупантам за сотні вбитих українців

Війна в Україні / Главред, соцмережі

У соцмережах на сторінках шкіл і дитячих садків Росії з'явилися дивні пости. Там пишуть слова подяки окупантам за те, що вони вбивають щодня сотні українців.

Відповідні публікації установ Кемеровської області показали в Telegram-каналі.

Так, вчителі та вихователі радіють також тому, що їхні солдати захоплюють села і міста в чужій країні.

Кожну публікацію супроводжує зображення з символами "Z" і "V", а в тексті дорослі від імені дітей дякують за вбивства українців.

"Україна щодня втрачає до тисячі солдатів. Від 200 до 500 - убиті, решта поранені. Спасибі за це нашим воїнам", - пишуть люди, які вчать дітей грати в шахи і на музичних інструментах.

Війна Росії в Україні

Як повідомляв Главред, 24 червня в Генштабі повідомили, що Збройні Сили України здійснили успішні наступальні дії на Південнобузькому напрямку. В результаті частина російських окупантів залишила підготовлені до оборони позиції і відступила в район населеного пункту Ольгине (Бериславський район Херсонської області).

Нагадаємо, австрійський військовий аналітик тому Купер повідомив, що бійці Збройних сил України практично впритул підійшли до окупованого росіянами Херсону. Українські захисники намагаються вибити російських окупантів з Хрещенівки та Золотої Балки.

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