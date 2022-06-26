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Росія за кілька годин від дефолту - Bloomberg

26 червня 2022, 14:41

Країна-агресор знаходиться всього в декількох годинах від дефолту. Санкції Заходу через напад на Україну заблокували виплати власникам російського боргу.

Дефолт, Росія
Росія за кілька годин від дефолту - Bloomberg / колаж фото ua.depositphotos.com

Росія, країна-агресор, вже за кілька годин від оголошення дефолту. Про це повідомляють аналітики новинного агентства Bloomberg.

За їх словами, санкції, які наклав Захід на РФ через російський напад на Україну, заблокували можливість провести виплати тим, хто купив облігації російського держборгу.

Пільговий період для пропущених платежів за такими облігаціями (загальною сумою близько 100 млн доларів США) закінчується ввечері сьогоднішнього дня ‒ ввечері неділі (26 червня).

Як кажуть експерт, офіційної заяви від Москви точно не доводиться чекати. Але, якщо власники облігацій не отримають свої гроші, то вже вранці в понеділок, 27 червня, відбудеться дефолт Росії.

"Оголошення дефолту чисто символічним буде. Адже влада Росії не має ніякої можливості випускати доларові боргові зобов'язання. Плюс Кремль не може брати кредити у більшості зарубіжних країн", – сказав відомий японський економіст Такахіде Кіуті.

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Дефолт в Росії

Нагадаємо, раніше представник Білого дому Дженніфер Псакі сказала, що американські санкції, які вводить адміністрація США проти Росії через військову агресію проти України, спрямовані на те, щоб змусити Москву вибирати між дефолтом і виснаженням її доларових резервів,

"Мета - змусити їх зробити вибір. Ресурси Росії не безмежні, особливо зараз, враховуючи нищівні санкції, які ми вводимо. Вони будуть змушені вибирати між спустошенням решти цінних доларових резервів, використанням нової виручки і- дефолтом", - говорила вона.

В агентстві Bloomberg раніше заявили, що з великою часткою ймовірності Росія цього року зіткнеться з дефолтом за зовнішніми позиками. Держскарбниця США припинило виплати доларових боргів з рахунків РФ в американських банках. Ситуація сталася через військовий напад Москви на Україну.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен сказала, що Росії не вдасться уникнути дефолту. Санкції проти Російської держави у зв'язку з військовим вторгненням в Україну тільки посилюються. ВВП РФ має скоротитися на 11%.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії дефолт війна Росії та України
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