Путін планує виїхати з Росії: це вперше з початку повномасштабної війни в Україні

Путін планує полетіти з Росії вперше з початку повномасштабної війни / Фото kremlin.ru

Президент Росії Володимир Путін планує покинути країну. Це відбудеться вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Офіційні візити заплановані в Таджикистан і Туркменістан. Про це заявив російський телеведучий Павло Зарубін в ефірі телеканалу "Росія 1".

Спочатку Путін відвідає Душанбе, де проведе переговори з президентом Таджикистану.

"Після цього президент Росії прилетить в Ашхабад. Два тижні тому з візитом до Росії вже приїжджав президент Туркменістану (Сердар Бердимухамедов). Тепер Путін прилетить до столиці Туркменістану, щоб взяти участь у "Каспійському саміті", - повідомив Павло Зарубін.

Як відомо, Путін також має намір зустрінеться в Москві з президентом Індонезії Джоко Відодо. Однак західні партнери України закликають Індонезію відмовитися від зустрічі з Путіним.

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Нагадаємо, у неділю, 26 червня, лідери країн Великої сімки перед початком переговорів у Німеччині іронічно прокоментували фотосесії президента РФ Володимира Путіна в образі мачо.

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