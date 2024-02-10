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Створити істерику на Заході: в ISW назвали головну мету інтерв'ю Путіна Карлсону

Анна Ярославська
10 лютого 2024, 07:50оновлено 12 лютого, 19:44
Інтерв'ю Путіна демонструє, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей викорінення української державності.
Такер Карлсон, Путін
Путін не має наміру вести переговори з Україною на будь-яких умовах, які відрізняються від його цілей / Колаж: Главред, фото: скріншот відео tuckercarlson.com

Інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському журналісту Такеру Карлсону не було розраховане на російську аудиторію. Кремль мав намір створити інформаційні ефекти та істерику на Заході. Про це пише Інститут вивчення війни з посиланням на російське опозиційне видання "Медуза".

Одне з джерел видання, близьких до Адміністрації президента РФ, повідомило, що другорядна мета інтерв'ю - показати російській внутрішній аудиторії, що Путін все ще може формувати глобальний дискурс на основі популярності інтерв'ю. При цьому він не дав оцінки успіху Путіна в цьому плані.

Джерела в Кремлі зосередилися на тому, щоб представити інтерв'ю як надзвичайно успішну і популярну спробу Росії сформувати інформаційне середовище на Заході та стверджували, що інтерв'ю продемонструвало, що Путін є впливовим світовим лідером.

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Російські окупаційні чиновники зазначили, що інтерв'ю має понад 60 мільйонів переглядів, і стверджували, що світ дедалі більше цікавиться думкою Путіна.

Водночас російська інтернет-спільнота зазначила, що Путін не надав жодної нової інформації в інтерв'ю Карлсону, а просто повторив для американської аудиторії давні розмови Кремля про повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Крім цього заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв зазначив, що "Путін максимально ґрунтовно і детально розповів західному світу, чому України не було, немає і не буде".

ISW робить висновок, що опис Медведєвим інтерв'ю Путіна демонструє, що Росія не відмовилася від своїх максималістських цілей викорінення української державності і що Путін не має наміру вести переговори з Україною на будь-яких умовах, які відрізняються від його цілей.

Як повідомляв Главред, Путін в інтерв'ю скандальному американському журналістові Такеру Карлсону заявив, що нібито готовий до переговорів щодо війни в Україні та хоче в такий спосіб домогтися "вирішення ситуації".

У цьому ж інтерв'ю Путін також назвав свою мету у війні з Україною та визнав, що її ще не досягнуто.

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