Шольц відповів на скандальне інтерв'ю Путіна: канцлер дав обіцянку Україні

Федеральний канцлер Олаф Шольц прокоментував скандальне інтерв'ю диктатора Володимира Путіна американцеві Такеру Карлсону.
Як написав він у соцмережі Х (колишній Twitter), заяви Путіна ще більше переконують, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну.
Німецький канцлер переконаний у тому, що президент Росії насміхається з того, що Росія справді творить в Україні, і наводить повністю заплутані пояснення причин цієї війни.
"Для нас це робить питання ще більш очевидним: ми залишаємося повністю на боці України", - додав Шольц.
Нагадаємо, експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна. Таке інтерв'ю "продати американській публіці навряд чи вдасться", вважає Олександр Палій.
Раніше в ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України. Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.
Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.
Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.
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