Шольц відповів на скандальне інтерв'ю Путіна: канцлер дав обіцянку Україні

Президент РФ наводить повністю заплутані пояснення причин війни, каже Олаф Шольц.

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Олаф Шольц прокоментував заяви Володимира Путіна / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот

Федеральний канцлер Олаф Шольц прокоментував скандальне інтерв'ю диктатора Володимира Путіна американцеві Такеру Карлсону.

Як написав він у соцмережі Х (колишній Twitter), заяви Путіна ще більше переконують, чому союзники мають продовжити підтримувати Україну.

Німецький канцлер переконаний у тому, що президент Росії насміхається з того, що Росія справді творить в Україні, і наводить повністю заплутані пояснення причин цієї війни.

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"Для нас це робить питання ще більш очевидним: ми залишаємося повністю на боці України", - додав Шольц.

/ @Bundeskanzler

Нагадаємо, експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна. Таке інтерв'ю "продати американській публіці навряд чи вдасться", вважає Олександр Палій.

Раніше в ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України. Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.

Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

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