"Дайте нам зжерти Україну": аналітик назвав головний меседж Путіна для Заходу

Можливо, у Володимира Путіна є певні психічні проблеми, не виключає Олександр Палій.

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Олександр Палій прокоментував інтерв'ю Володимира Путіна / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Усе, що говорив диктатор Володимир Путін під час інтерв'ю Такеру Карлсону, є парадоксальним абсурдом, заявив політичний аналітик, історик Олександр Палій.

"Можливо, це пов'язано з певними психічними проблемами у нього, адже відомо, що існує така хвороба як схильність до брехні, на яку часто страждають шизофреніки", - пише він у колонці на сайті Главред.

Аналітик нагадав, що президент РФ згадував Велике князівство Литовське і наголосив, що це було руське князівство.

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"А такі його слова цілком можна трактувати як замах на незалежність Литви. Путін намагається вкрасти все, навіть Литовське князівство! Малося на увазі Велике князівство Литовське, Руське і Жемайтійське, але Руське - це українське, бо Руссю на той час називали Київ. Путін це перетлумачив на свій смак, щоб погрожувати ще й литовцям. І при цьому ще й наголошував, що Росія не має інтересів ні в Польщі, ні в Литві - є тільки погрози", - переконаний він.

Експерт каже, що меседж Путіна для Заходу був простий - "дайте нам зжерти Україну".

"Він хоче, щоб йому дозволили зараз захопити те, що Росія окупувала на даний момент, а потім піти далі. Утім, поки що Путіна і його війська б'ють в Україні, тому йому зараз не до Польщі та Литви. Так, він намагається погрожувати всім, але Україна виб'є зуби російським військам. Адже якщо зараз американці проголосують за допомогу Україні, буде зовсім інша ситуація", - додав Палій.

Нагадаємо, експерт розніс скандальне інтерв'ю Путіна. Таке інтерв'ю "продати американській публіці навряд чи вдасться", вважає Олександр Палій.

Раніше в ГУР рознесли нові марення Путіна щодо України. Інтерв'ю Володимира Путіна - це інформаційно-психологічна спецоперація, впевнений Андрій Юсов.

Нагадаємо, напередодні Путін дав інтерв'ю, в якому повторив заїжджені наративи російської пропаганди, включно з тими, що стосуються війни в Україні.

Він звинуватив Україну в небажанні вести переговори, заявив, що Росія "не досягла цілей" у війні проти України, а також що РФ була "змушена взяти Крим під свій захист" у 2014 році.

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