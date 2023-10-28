5 пунктів формули миру Зеленського: на Мальті стартували нові перемовини без РФ

На Мальті стартувала третя зустріч щодо завершення розв'язаної агресором Росією війни проти України. На ній присутні представники країн Заходу і Глобального півдня. Планується обговорити реалізацію пунктів формули миру Володимира Зеленського. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що консультації в Мальті почалися в суботу, 28 жовтня. У заході беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з національної безпеки. Йдеться про представників країн Заходу і Глобального півдня.
За його словами, країни обговорять реалізацію 5 пунктів формули миру Володимира Зеленського.
"Будуть представлятися і обговорюватися конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених і депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України і світового порядку", - додав Андрій Єрмак і підкреслив, що завдання були напрацьовані посольствами різних країн та експертами.
Перемовини щодо завершення війни Росії проти України
Перемовини без Росії за формулою Зеленського відбулися в Саудівській Аравії 5-6 серпня. Країни Західного світу і Глобального півдня підтримали низку пунктів мирного плану України, який передбачає завершення військових дій політичним шляхом на умовах Києва.
Журналісти Wall Street Journal відзначали, що Україна і Захід ведуть роботу над підготовкою підсумкового саміту, який планують провести до кінця 2023 року. Передбачається зустріч світових лідерів із подальшим підписанням принципів, що встановлюють механізми завершення війни і посилення Києва на майбутніх перемовинах із Москвою.
У Bloobmerg опублікували матеріал, в якому заявили, що в Мальті 28 жовтня пройдуть нові перемовини без РФ щодо "формули Зеленського". Журналісти акцентували увагу на намірах України заручитися максимально широкою підтримкою світових держав мирних ініціатив Києва.
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