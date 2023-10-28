5 пунктів формули миру Зеленського: на Мальті стартували нові перемовини без РФ

На зустрічі присутні представники понад 65 країн, які представляють Захід і глобальний Південь, розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак.

https://glavred.net/world/5-punktov-formuly-mira-zelenskogo-na-malte-startovali-novye-peregovory-bez-rf-10511989.html Посилання скопійоване

У Мальті обговорюють завершення війни в Україні за формулою Зеленського / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, ua.depositphotos.com

На Мальті стартувала третя зустріч щодо завершення розв'язаної агресором Росією війни проти України. На ній присутні представники країн Заходу і Глобального півдня. Планується обговорити реалізацію пунктів формули миру Володимира Зеленського. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

У своєму Telegram-каналі він розповів про те, що консультації в Мальті почалися в суботу, 28 жовтня. У заході беруть участь зовнішньополітичні радники та радники з національної безпеки. Йдеться про представників країн Заходу і Глобального півдня.

За його словами, країни обговорять реалізацію 5 пунктів формули миру Володимира Зеленського.

відео дня

"Будуть представлятися і обговорюватися конкретні плани реалізації 5 пунктів Формули миру: ядерна безпека, енергетична безпека, продовольча безпека, гуманітарний напрямок (звільнення полонених і депортованих осіб), відновлення територіальної цілісності України і світового порядку", - додав Андрій Єрмак і підкреслив, що завдання були напрацьовані посольствами різних країн та експертами.

Перемовини щодо завершення війни Росії проти України

Перемовини без Росії за формулою Зеленського відбулися в Саудівській Аравії 5-6 серпня. Країни Західного світу і Глобального півдня підтримали низку пунктів мирного плану України, який передбачає завершення військових дій політичним шляхом на умовах Києва.

Журналісти Wall Street Journal відзначали, що Україна і Захід ведуть роботу над підготовкою підсумкового саміту, який планують провести до кінця 2023 року. Передбачається зустріч світових лідерів із подальшим підписанням принципів, що встановлюють механізми завершення війни і посилення Києва на майбутніх перемовинах із Москвою.

У Bloobmerg опублікували матеріал, в якому заявили, що в Мальті 28 жовтня пройдуть нові перемовини без РФ щодо "формули Зеленського". Журналісти акцентували увагу на намірах України заручитися максимально широкою підтримкою світових держав мирних ініціатив Києва.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.