Країни Заходу застосують наземні війська та ракетні удари по Росії - Морозов

Експерт пояснив, чи можлива військова операція країн Заходу із застосуванням наземних військ та чому це може статись.

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Які будуть дії НАТО, якщо Росія застосує ядерну зброю в Балтійському морі / колаж: Главред, фото: flickr.com, Facebook

В інтерв'ю Главреду політичний філософ, викладач Карлового університету в Празі, керівник Інституту вільної Росії Олександр Морозов розповів, чи можлива військова операція країн Заходу із застосуванням наземних військ, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Балтійському морі.

Експерт розповів, що в якості відповіді країни Заходу можуть застосувати як наземні війська, так і завдати ракетних ударів.

"Швидше за все, ракетна відповідь призведе до миттєвих і інтенсивних перемовин з Китаєм, Індією та низкою інших країн. Буде вирішуватися питання, як вийти з ситуації. Прототипом подій, які відбудуться в майбутньому, можна назвати обставини на Каховській ГЕС. Це проекція наступного етапу війни", - пояснив Морозов.

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Він також додав, що важко передбачити, якою буде відповідь країн НАТО і як розгортатиметься подальша ситуація, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю в Балтійському морі.

"Витрати повинні бути мінімальними, щоб не було негативних історичних наслідків. Треба звернути увагу на фундаментальний момент – ніхто в світі не хоче стати автором Третьої світової війни. Ніхто, крім Володимира Путіна, який усім це демонструє. Світова спільнота прекрасно розуміє, що один неправильний крок зробить лідерів країн авторами Третьої світової. Крок має дуже високу ціну", - зазначив філософ.

У війні будуть моменти, на які доведеться відповідати. У тому числі і з можливою наземною операцією і ракетними обстрілами, підсумував Олександр Морозов.

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