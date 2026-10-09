РФ може припинити удари по енергетиці: яку умову Кремль висуває США

За інформацією Kyiv Independent, Вашингтон чинить тиск на обидві сторони, домагаючись припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

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Росія вимагає скасування санкцій в обмін на енергетичне перемир’я / колаж: Главред, фото: російські ЗМІ

Коротко:

РФ вимагає скасування санкцій в обмін на енергетичне перемир’я з Україною

Росія може спробувати домогтися розморожування своїх активів

Росія намагається домогтися від США пом’якшення санкцій в обмін на згоду припинити удари по енергетичній інфраструктурі та досягти морського перемир’я у війні проти України. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на американських та українських чиновників, обізнаних з ходом переговорів.

За словами високопоставленого українського чиновника, який побажав залишитися неназваним, Москва зараз прагне завдати Україні максимальної шкоди, щоб зміцнити свої позиції перед можливими переговорами.

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При цьому публічно російська сторона не демонструє особливої зацікавленості у взаємному припиненні атак на енергетичні об’єкти. Однак, як розповіли виданню двоє українських чиновників і один представник США, під час непублічних контактів Росія дала зрозуміти, що готова розглянути таку можливість. Разом з тим Москва пов’язує укладення відповідних угод із виконанням додаткових вимог, зокрема зі скасуванням санкцій.

За інформацією Kyiv Independent, Вашингтон чинить тиск на обидві сторони, домагаючись припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб продемонструвати хоча б певний прогрес у врегулюванні війни в Україні до проміжних виборів у Сполучених Штатах.

Крім того, Росія може спробувати домогтися розморожування своїх активів у рамках домовленостей про енергетичне перемир’я. Про це виданню повідомив європейський дипломат, обізнаний із ситуацією. При цьому він виступив проти такого сценарію, попередивши про можливі наслідки для безпеки України.

"Якщо їм вдасться розблокувати кошти, що перебувають під санкціями… ймовірність того, що вони будуть використані для ескалації (війни), практично гарантована. Ніхто насправді не вважає, що вони щиро прагнуть дотримуватися припинення вогню", - заявив дипломат.

Українські чиновники також підтвердили, що Москва домагається послаблення санкційного тиску. Однак поки що невідомо, які саме обмеження Росія хоче скасувати. Це питання, як очікується, Київ і Вашингтон обговорять уже сьогодні.

Позиція України полягає в тому, що енергетичне перемир’я має бути взаємним і не передбачати додаткових поступок Росії. Згідно з таким підходом, обидві сторони мають припинити удари по енергетичній інфраструктурі без виконання будь-яких додаткових умов з боку Києва.

У яких містах взимку може бути найскладніша ситуація зі світлом

"Главред" писав, що, за словами енергетичного експерта Геннадія Рябцева, найскладніше взимку буде населеним пунктам поблизу зони бойових дій. Там, за оцінкою фахівця, проблеми зі світлом триватимуть довше і не обмежаться холодним періодом.

До списку найбільш проблемних міст Рябцев відніс Харків, Суми, Херсон, Миколаїв та Запоріжжя. Далі у списку - Чернігів, Одеса, Дніпро та Київ. Для столиці експерт прогнозує більш помірний варіант, ніж для Харкова. Згідно з моделлю, яку він вважає основною, графіки будуть запроваджувати лише тоді, коли навантаження на мережу буде максимальним.

Мирні переговори - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжує працювати над завершенням війни Росії проти України й очікує на її швидке завершення. Процес мирного врегулювання нібито вже наближається до завершення.

"Ми ще не завершили конфлікт між Росією та Україною. Я працюю над цим. Це те, що я вважав найпростішим для себе, але ми завершили вісім воєн, і це теж відбудеться вже найближчим часом", - заявив Трамп.

9 жовтня спеціальні представники Білого дому Стів Віткофф і Джаред Кушнер проведуть зустріч із представниками України. Сторони планують обговорити нову комплексну пропозицію, яка стосується всіх аспектів війни та спрямована на її припинення.

Голова Офісу президента Кирило Буданов із переговорною групою вже вирушив до США.

Днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що завершення війни шляхом переговорів поки що недосяжне.

У відповідь Зеленський закликав США надати Україні доступ до Starlink над територією Росії та попередив про китайський аналог для Кремля. За словами Рубіо, бойові дії зайшли в стратегічний глухий кут, вийти з якого можна або через домовленості, або через ескалацію.

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Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну у 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post та медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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