Розвідка перед ударами: у ЗСУ пояснили тактику атак дронів-камікадзе РФ

Тактика, притаманна застосуванню БПЛА - це ніч, пояснив Юрій Ігнат.

РФ атакує Україну дронами Shahed-136 / Фото УНІАН, AFUStratCom

У Командуванні Повітряних сил ЗСУ пояснили тактику атак РФ дронами-камікадзе.

Російські загарбники здійснюють розвідку напередодні нанесення ударів, щоб уникнути попадання в зону дії ППО, заявив в ефірі телемарафону речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

"Тактика, притаманна застосуванню цими БПЛА - це ніч. Умови поганої видимості, тому що вночі їх візуально важко виявити тими засобами, якими збивають їх – це і стрілецька зброя, зенітні гармати. Тому саме радіолокаційні засоби їх виявляють, а зенітно-ракетні комплекси та інші вогневі засоби збивають", — розповів він.

Представник ЗСУ пояснив, що, використовуючи річища річок і зони, противник розвідує, де можуть бути певні слабкі та сильні місця в захисті ЗСУ.

"Це все противник виявляє. Робить розвідку напередодні нанесення ударів, таким чином намагається уникнути потрапляння в зону дії нашої ППО", — додав Ігнат.

Атака дронів-камікадзе

Нагадаємо, в Києві вранці в середу, 14 грудня, прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Їх було чутно в різних районах міста.

Повітряну тривогу оголосили близько 6 години ранку. Після цього повідомлялося, що загроза пов'язана з дронами-"шахедами", які Росія запустила в бік України.

Голова Київської обласної Військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив на Київщині працює протиповітряна оборона.

"Київщина, ранок. Працює ППО! Важливо зараз перебувати в укриттях і безпечних місцях", – написав він Telegram.

Після цього мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в одному з районів міста.

"Вибухи в Шевченківському районі столиці. Служби слідують на місце. Детальніше - пізніше", - написав він.

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