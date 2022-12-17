Будуть ворожі атаки: РФ отримала нову партію іранських дронів - розвідка

Російські окупанти не використовували іранські "мопеди" з нової партії під час масованої атаки 16 грудня.

Іран передав Росії нову партію ударних дронів / Коллаж фото mil.in.ua, Reuters

Іран передав Росії нову партію ударних безпілотників. Поки дані про їх кількість не повідомляють. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

Він також стверджує, що російські окупанти не застосовували дрони з нової партії під час масованої атаки 16 грудня.

"Це нова партія, але, вочевидь, вона менша, ніж попередня", - сказав Юсов.

За даними української розвідки, Росія намагається отримати від Ірану балістичні ракети, однак поки такі поставки не здійснювались. Юсов стверджує, що РФ докладає "величезні зусилля", щоб отримати ці ракети.

"Станом на сьогодні, іранських балістичних ракет в Росії для використання в Україні ми не бачили. Але така ймовірність існує", - додав Юсов.

Військова допомога Ірану Росії

Іран передає країні-агресору РФ ударні безпілотники, які російські війська використовують для ударів по військових і цивільних об'єктах в ході війни проти України. Київ закликав Тегеран припинити поставки, щоб уникнути відповідальності.

За даними Sky News, Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро і передала кілька одиниць британських і американських озброєнь в обмін на 160 ударних безпілотників. Як вважають журналісти, серед них близько 100 дронів-камікадзе Shahed-136.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран має намір передати Росії балістичні ракети класу земля-земля для застосування їх проти України. Вказувалося, що перша партія таких ракет вже виробляється на заводах.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба раніше сказав, що Іран став співучасником військових злочинів і терактів країни-окупанта Росії на території України. Заяву він зробив у зв'язку з ударами по цивільній та критичній інфраструктурі іранськими дронами-камікадзе. В результаті терористичних атак гинуть мирні люди, серед яких діти.

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