Чи погодиться РФ на пропозицію Китаю зменшити ядерний арсенал: відповідь дипломата

Якщо Росія вважатиме, що вона поступається більше, ніж це їй вигідно, вона блокуватиме процес, зазначив Хара.

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Дипломат сказав, чи погодиться РФ на пропозицію Китаю зменшити ядерний арсенал/ колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Кремль

Основні тези Хари:

Китай закликав США і РФ скоротити свої ядерні арсенали

РФ блокуватиме такі переговори, якщо вважатиме, що вона поступається більше, ніж їй вигідно

Міністерство закордонних справ Китаю закликало Сполучені Штати Америки і країну-агресорку Росію скоротити свої ядерні арсенали. У Китаї зазначили, що це передумова їхньої участі в потенційних переговорах з роззброєння. Ідею таких переговорів нещодавно озвучив президент США Дональд Трамп.

Дипломат, виконавчий директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що якщо Росія братиме участь у таких переговорах, вона може їх затягувати.

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Якщо країні-агресорці РФ буде здаватися, що вона поступається більше, ніж це їй вигідно, вона блокуватиме процес. Таку думку Хара висловив в інтерв’ю Главреду.

"Справа в тому, що подібні переговори ще з радянських часів і вже за сучасної Росії тривали роками. Кожна зі сторін має власне розуміння загроз і шукає способи комплексного протистояння цим загрозам. Це питання розглядається у комплексі. Наприклад, якщо йдеться про певні види озброєнь, такі як ракети з роздільними бойовими частинами або зброя певного радіусу дії, то всі ці аспекти ретельно аналізуватимуться з точки зору національних інтересів", – зазначив Хара.

За його словами, це нормальна практика і для Сполучених Штатів, і для Росії, і для Китаю. Їм потрібно знайти формулу, яка забезпечить їм впевненість у власній здатності знищити супротивника, а також мати контроль над озброєнням – його кількістю, станом тощо.

Дипломат зазначив, що країнам потрібно буде проводити верифікацію, що є традиційно довготривалим процесом. Це точно не питання одного року.

"Якщо Росія вважатиме, що вона поступається більше, ніж це їй вигідно, вона блокуватиме процес. Якщо навіть переговори між Радянським Союзом і США, або між США і Російською Федерацією були складними та затяжними, то залучення третього гравця зробить цей процес ще більш ускладненим. Адже інтереси сторін не збігаються, і кожна країна має своє бачення механізмів їхньої реалізації", – сказав Хара.

Які країни володіють ядерною зброєю/ Інфографіка: Главред

Пропозиція Китаю щодо зменшення ядерних арсеналів – що відомо

Як раніше повідомляв Главред, Китай закликав США і Росію суттєво скоротити свої ядерні арсенали, перш ніж можна буде говорити про тристоронні переговори з роззброєння. Таку позицію озвучило Міністерство закордонних справ КНР у відповідь на ініціативу Дональда Трампа щодо денуклеаризації.

Вашингтон прагне залучити до діалогу не лише Москву, а й Пекін, однак Китай наполягає: поки дві найбільші ядерні держави не зменшать свої запаси боєголовок, долучення інших країн неможливе.

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Хто такий Олександр Хара Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень". Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.). Магістр зовнішньої політики.



Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

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