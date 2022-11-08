Хто буде після Путіна: політолог назвав три кола, які можуть висунути своїх кандидатів

Однією із груп впливу є спецслужби / kremlin.ru

Директор Центру армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак назвав три кола у Кремлі, які можуть висунути своїх кандидатів після відходу російського диктатора Володимира Путіна.

Як зазначив експерт в ефірі телеканалу Еспресо, однією із груп впливу є спецслужби, зокрема керівник ФСБ Олександр Бортніков та секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Друга потужна група – це бізнесмен Євген Пригожин та чеченський диктатор Рамзан Кадиров, які посилилися на тлі морального знищення військових та досягли відставки генерала Олександра Лапіна, який командував угрупованням військ РФ.

Бадрак додав, що Пригожин поводиться як крадій у законі, який хоче ще більше посилитися та очевидно пропонує Путіну "безпекову програму" як фізичного захисту, так і путінської влади у разі заколоту.

"І треті кола – це армійські, але я не вірю, що там той же самий Сергій Суровікін (генерал армії РФ, командувач об'єднаного угрупування російських військ, - Главред) може сприйматися як авторитетна людина, тому що вбивства мирних людей в інших країнах, Сирії та Україні, навряд чи нададуть підстав вбачати у цьому нелюді якогось майбутнього політика. Відповідно, серед військових немає очевидного лідера, а є багато людей, які себе скомпрометували", - зауважив він.

Путін може піти у відставку

Раніше видання Politico писало, що провальна війна Росії в Україні призвела до того, що вперше за два десятиліття опоненти російського диктатора вважають імовірною його відставку. У РФ сперечаються, хто може замінити Володимира Путіна в Кремлі. Згідно з одним зі сценаріїв, новим лідером РФ може стати прем'єр-міністр Михайло Мішустін.

Як зазначив російський правозахисник і опозиціонер Марк Фейгін, Володимир Путін не готовий ділитися владою, проте в РФ може готуватися зміна вищого керівництва. Він вважає, що найбільш вірогідним кандидатом на зміну Путіна є син секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева Дмитро, який працює зараз на посаді міністра сільського господарства.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна. У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

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