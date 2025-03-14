ЗМІ дізналися, чому Кіта Келлога виключили з мирних переговорів

Володимир Путін вважає Келлога "занадто близьким до України".

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Кіта Келлога нещодавно виключили з мирних переговорів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Коротко:

Кремль не хоче участі Келлога в переговорах

Келлог залишається "цінною частиною команди" Трампа

Спеціальний представник президента США з питань російсько-української війни Кіт Келлог був виключений з переговорів на високому рівні після того, як Кремль заявив про небажання його участі в них. Про це NBC News повідомили два джерела - в адміністрації президента США і в Росії.

За словами російського чиновника, який говорив з NBC News, Володимир Путін вважає Келлога "занадто близьким до України".

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"Не наш тип людини, не того калібру, який ми шукаємо", - додав він.

Чиновник адміністрації Трампа на умовах анонімності підтвердив NBC News, що Росія не хотіла залучати Келлога до переговорів.

Роль спецпредставника президента США в подальших переговорах про завершення війни Росії проти України поки незрозуміла, констатує телеканал.

Представник Ради національної безпеки США Джеймс Г'юїтт сказав NBC News, що Келлог залишається "цінною частиною команди, особливо в тому, що стосується переговорів із нашими європейськими союзниками".

При цьому, як відомо, Келлог був відсутній на зустрічах у Саудівській Аравії в лютому і березні, коли США говорили з представниками Росії та України відповідно, хоча такі переговори входять до його компетенції.

Водночас в офісі Келлога не відповіли на прохання прокоментувати, чому він не брав участі в переговорах і чи просила Росія, щоб він не брав участі в них.

Припинення вогню в Україні - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Білий дім не виключає можливості, що Росія може відмовитися від припинення вогню в Україні. У такому разі адміністрація Трампа буде ретельно аналізувати ситуацію і робити висновки щодо намірів Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо. Під час брифінгу в Ірландії він наголосив, що Трамп прагне не тимчасового перемир'я на 30 чи 60 днів, а досягнення сталого миру.

На зустрічі з делегацією США Київ запропонував три ключові кроки: тиша в небі, тиша на морі та заходи довіри. Україна також підтримала ініціативу Вашингтона щодо 30-денного припинення вогню. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Радник із національної безпеки Майк Волц зазначив, що США й надалі просуватимуть цю ініціативу як у відносинах із Росією, так і на міжнародному рівні. Він повідомив журналістам після переговорів у Джидді, що держсекретар Марко Рубіо представить відповідну пропозицію на саміті G7, а президент Дональд Трамп - генсеку НАТО Марку Рютте 13 березня.

Bloomberg повідомляє про те, що Путін може погодитися на припинення вогню в Україні. Водночас зазначається, Володимир Путін затягуватиме переговори про припинення вогню для того, щоб забезпечити максимально вигідні умови для Москви.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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