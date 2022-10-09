Зміна керівництва в Кремлі: Фейгін розповів про наступника Путіна

Володимир Путін / УНІАН

Володимир Путін не готовий ділитися владою, проте в РФ може готуватися зміна вищого керівництва, заявив російський правозахисник і опозиціонер Марк Фейгін.

Він вважає, що найбільш вірогідним кандидатом на зміну Путіна є син секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева Дмитро, який працює зараз на посаді міністра сільського господарства. Про це він повідомив в ефірі FreeДом.

Разом з тим він вважає такий сценарій розвитку подій не цілком реалістичним і нагадав про те, що Путін "готовий передати владу тільки самому собі, більше нікому".

"Придумати таку схему, за якою він, якби і зник, мав шанс повернутися, як було з Медведєвим. З Патрушевим і сімейством таке не пройде. Добровільний варіант такої зміни я виключаю", - упевнений російський опозиціонер.

Разом з тим він вважає, що на тлі поразок в Україні і вибуху Кримського моста в Кремлі вирішили показово покарати винних. З цим він пов'язує недавні облави на військових у Москві.

"Я думаю, що мова йде не про масштабну акцію, а про забезпечення заходів. Вони потрібні для того, щоб поміняти когось із керівництва. Просто відставити і призначити когось наступного. Я не думаю, що мова йде про якусь силову складову. Принаймні, поки що. Я подзвонив своїм знайомим (в Росію. - Ред.). Ніхто нічого не бачив. Ніхто нічого не підтверджує поки. Може, це не видно. А якщо це не видно, значить, йдуть якісь оперативні заходи. Те, що когось знімуть, кого залишать-може бути так", — додав Фейгін.

Раніше повідомлялося про те, що дочка президента РФ Катерина Тихонова розглядається як ймовірний наступник Володимира Путіна.

У Росії розглядають варіант станової, династичної зміни еліт.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов заявив про те, що президент РФ Володимир Путін живе в очікуванні великої перемоги Росії над Україною, після якої він сподівається проводити переговори і диктувати умови припинення вогню.

Путін прекрасно розуміє, що у Росії війська, по суті, більше немає, і йому потрібен буде перепочинок, щоб зібрати нову армію.

Читайте ще: