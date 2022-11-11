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"Царя ніхто не звинувачуватиме": Коваленко переконаний, що Шойгу судитимуть за провали у війні

11 листопада 2022, 19:24

Путін шукає винних у провалах на війні в Україні. Імовірним винуватцем стане Сергій Шойгу, який піде під трибунал.

'Царя ніхто не звинувачуватиме': Коваленко переконаний, що Шойгу судитимуть за провали у війні
Путін готує чистку в Міноборони РФ / kremlin.ru

Російський диктатор Володимир Путін наступного року проведе масштабну "чистку" в Міністерстві оборони. До того ж апогеєм цієї чистки стане не просто усунення міністра оборони Сергія Шойгу, а звинувачення його у провалі вторгнення в Україну та судовий процес.

Як зазначив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, чистка генералів у 2022 році – це лише розминка.

"Ознакою цієї підготовки стало призупинення держпрограми виробництва зброї, на яку протягом 10 років було виділено 20 трильйонів рублів. Результатом же цієї масштабної програми стало цілковите фіаско російської армії в Україні. Забавно, але згідно з цією програмою до 2020 року в російських військах частка сучасного озброєння повинна була зрости до 70%. І Сергій Шойгу 20 січня 2022 року у своїй доповіді повідомляв, що частка сучасної зброї в російських військах становить 71,2%", - написав експерт.

Він нагадав, що вторгнення в Україну російська армія здійснювала на старій техніці, з паперовими картами, а вже до кінця весни почала пересідати на танки Т-62, які не випускаються з 1975 року. Наразі росіяни вже перейшли на озброєння доби Другої світової війни, зокрема гаубиці Д-1.

"Нинішнє призупинення держпрограми – це лише один із етапів не просто капання під Шойгу, а й загалом під увесь генералітет, що годувався з розпилів на цій програмі. І хоча Путін з цих розпилів мав частку і не малу, але "царя" ніхто не звинувачуватиме. А ось вівцею на заслання буде саме Шойгу. Якщо, звичайно, не випередить своїх "обвинувачів", - додав Коваленко.

Провали Росії у війні

Нагадаємо, що цілком ймовірно, диктатор РФ Володимир Путін вже призначив "стрілочників", на яких він і "повісить" всю відповідальність за провал російських окупаційних військ у Херсоні (з їх терміновою евакуацією Лівий берег Дніпра). Як мінімум, так можна трактувати свіжу заяву путінського спікера Дмитра Пєскова. "Це ідея Суровікіна і рішення Шойгу", - заявив він.

Відповідно, Путін, мабуть, вирішив покласти відповідальність за Херсонський провал на Міністра оборони Сергія Шойгу і командувача окупаційним корпусом в Україні генерала Сергія Суровікіна.

Як повідомлялося, у середу, 9 листопада, глава окупаційного Міністерства оборони Росії Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з Херсона та правобережної частини Херсонщини. Таке рішення країни-агресора Шойгу оголосив після доповіді командувача військами РФ в Україні Сергія Суровікіна, який сказав, що окупанти не в змозі забезпечувати свої сили в Херсоні і на Правобережжі Херсонщини.

Вже сьогодні, 11 листопада, Сили оборони України увійшли до окупованого Росією Херсона. У місті з'явилися українські прапори. Люди з радістю і щастям зустрічали українських захисників. У ЗСУ заявили, що в Херсоні йде важка військова робота, яку підтримують місцеві жителі.

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Володимир Путін Сергій Шойгу війна Росії та України
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