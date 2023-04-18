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Наступні тижні будуть критичними для України - Білий дім

Марія Тупік
18 квітня 2023, 22:27 оновлено 18 квітня, 22:27
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Кірбі підкреслив, що військова допомога Україні з боку США продовжиться.
Українські військові, Джон Кірбі
Джон Кірбі / 28 ОМБр імені лицарів Зимового походу, defense.gov

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, що наступні тижні і місяці будуть критичними для Україна.

В інтерв'ю CNN Кірбі зазначив, що Сполучені Штати намагатимуться забезпечити Київ усім "необхідним".

"Ми знаємо, що наступні тижні і місяці будуть критичними для України. Ми хочемо бути впевненими в тому, що передаємо їм ті можливості, які їм знадобляться", - сказав Кірбі.

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Він підкреслив, що військова допомога Україні з боку США продовжиться.

Контрнаступ армії України

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов раніше заявив, що рішення про перехід сил оборони України в контрнаступ буде прийнято генеральним штабом ЗСУ.

За словами Данілова, все вирішиться в останній момент. Україна має кілька сценаріїв проведення військової операції.

У Bloomberg опублікували матеріал, в якому передбачається, що ЗСУ підуть у контрнаступ у травні, причому відразу на декількох напрямках.

Один зі співрозмовників агентства вважає, що армія України може просунутися на 30 кілометрів на Мелітопольському напрямку, щоб поставити під вогневий контроль так званий "сухопутний коридор" російських окупантів до Криму.

В Інституті вивчення війни вважають, що Росія побоюється контрнаступу ЗСУ і на Бахмутському напрямку. На думку аналітиків, в Бахмут перекинули повітряно-десантні війська для того, щоб спробувати стримати можливу контратаку українських сил.

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