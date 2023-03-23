У Білому домі розсміялися над нагородженням Шойгу пілота, який врізався в безпілотник США

Нагородження міністром оборони країни-агресора Росія Сергієм Шойгу російського пілота, який на своєму Су-27 врізався в американський безпілотник MQ-9 Reaper над Чорним морем, викликає сміх. Вчинок пілота був безглуздим, складно знайти іншу армію світу, де за такі дії давали б нагороду. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Білому домі Джон Кірбі.
Під час брифінгу Білого дому він розповів про те, що нагородження пілота Су-27 в такій ситуації викликає сміх. Навряд чи його дії можна вважати хоробрістю.
"Я не знаю іншої армії в світі, інших військово-повітряних сил в світі, які нагородили б пілота за те, що він врізався в безпілотник. Якщо це хоробрість, то, думаю, у них інше визначення. Це смішно. Це прикро", - зазначив в минулому контрадмірал військово-морського флоту Кірбі.
За його словами, на флоті навпаки вчать своїх військових уникати зіткнень з будь-якою військовою технікою. Тому вчинок пілота РФ загалом можна назвати "ідіотським".
"Я не навіть не підозрюю, чому вони дали нагороду за хоробрість пілоту, який в гіршому випадку зловмисно піддав себе і майно США великому ризику, а в кращому – просто ідіоту", - підкреслив Джон Кірбі.
До речі, міністр оборони російських окупантів Сергій Шойгу раніше нагородив двох льотчиків винищувачів Су-27, дії яких призвели до краху американського БПЛА MQ-9 Reaper. Вони отримали "ордени мужності".
Російський Су-27 атакував безпілотник США в Чорному морі
Су-27 Росії атакував дрон США MQ-9 Reaper над Чорним морем.
Як повідомляли в ЗС США, два винищувачі намагалися перехопити дрон, який вів розвідку в міжнародному повітряному просторі. Один з бойових літаків росіян зачепив БПЛА, після чого дрон зазнав аварії.
"Наш безпілотник MQ-9 виконував звичайні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до аварії і повної втрати MQ-9. Насправді, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до краху обох повітряних суден", - розповів про інцидент командувач ВПС США в Європі та Африці Джеймс Хеккер.
Пізніше радник Байдена з питань національної безпеки Джон Кірбі сказав, що американці вирішили затопити збитий безпілотник, щоб окупанти РФ не заволоділи дроном.
Політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що збиття безпілотника США російським Су-27 - безпрецедентний випадок. На його думку, Штати дадуть Росії рішучу відповідь.
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