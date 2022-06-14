Армія РФ хоче пробити шлях з Богородичного на Слов’янськ: у Генштабі розповіли про ситуацію на фронті

У Генштабі розповіли про ситуацію на фронті/ УНІАН, Генштаб ЗСУ

Російські загарбники на Слов’янському напрямку основні сили кинули на те, щоб встановити повний контроль над населеним пунктом Богородичне і створити умови для розвитку наступу на Слов’янськ.

Також окупанти на цьому напрямку ведуть обстріли з артилерії біля Дібрівного, Карнаухівки, Нової Дмитрівки та Вірнопілля. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на ранок 14 червня.

На Лиманському напрямку загарбники перегруповуються, вони планують наступати в напрямках Лиман – Райгородок та Ямпіль – Сіверськ.

Противник підсилив свої війська на Сєверодонецькому напрямку – у район населених пунктів Кремінна – Рубіжне перекинули до двох батальйонних тактичних груп.

Противник продовжує штурмувати місто Сєвєродонецьк. Окупанти намагаються закріпитися у центральній частині міста.

На Бахмутському напрямку загарбники ведуть обстріли українських позицій з артилерії. Так, вони обстрілюють позиції ЗСУ у районах населених пунктів Відродження, Новолуганське і Бахмут. Ворог має частковий успіх і закріплюється у населеному пункті Відродження. Окупанти продовжують штурм у напрямку Відродження – Вершина.

Ворог не вів активних дій на Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, проте там противник ще більше застосовує авіацію та артилерію, щоб скувати українські війська.

На Південнобузькому напрямку російські військові намагаються утримати рубежі, які вони встигли зайняти, і не дати українським воїнам провести контрнаступ.

На Криворізькому напрямку окупанти замінували узбережжя річки Інгулець по рубежу Давидів Брід – Калинівське.

"На Миколаївському напрямку, у районах населених пунктів Станіслав, Томина Балка, Дослідне Херсонської області, ворог розгорнув до двох реактивних батарей та однієї батареї ствольної артилерії. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває п’ять носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр", – зазначили у Генштабі ЗСУ.

читайте такожВійна стане позиційною: Жданов сказав, коли РФ послабить наступНа Сіверському напрямку окупанти підсилили свої війська. Так, до підрозділу зі складу 1 танкової армії Західного військового округу, який поставили прикривати російсько-український кордон у Брянській і Курській областях, додали дві батальйонні тактичні групи зі складу повітряно-десантних військ.

"На Харківському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на веденні позиційної оборони та недопущенні подальшого просування підрозділів Сил оборони до державного кордону. Загарбники здійснили вогневе ураження, зокрема задіяли армійську авіацію, у районах населених пунктів Рубіжне, Руська Лозова, Байрак та Дементіївка", – повідомили у Генштабі.

Раніше повідомлялося, що українські військові зараз перебувають за 18 кілометрів від тимчасово окупованого Херсона. Захисники України влучно б’ють по скупченнях загарбників артилерією на південному напрямку, розповів Арестович.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч на вівторок, 14 червня, вдарили "Ураганами" по житлових будинках у двох районах Дніпропетровської області.

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