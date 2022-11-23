Скажу страшну річ: у Німеччині вважали швидке захоплення України оптимальним сценарієм - Джонсон

Позиція Німеччини щодо війни проти України була продиктована економічними інтересами - Джонсон / Колаж Офіс президента, Pixabay

У країнах Європейського Союзу після початку широкомасштабної війни РФ проти України було різне ставлення до ситуації. У Франції до останнього все заперечували. В Німеччині взагалі вважали, що буде краще, якщо відбудеться швидка окупація української держави. Про це заявив британський політик, колишній прем'єр-міністр Борис Джонсон.

В інтерв'ю CNN він розповів про те, що в державах ЄС відразу після повномасштабного нападу Росії на Україну було різне ставлення до агресії Москви.

За його словами, Париж до останнього моменту все заперечував, а в Берліні з економічних міркувань взагалі вважали швидке захоплення України оптимальним варіантом.

"Одним словом, у різних країн було своє ставлення. Французи до останнього все заперечували. Німці з усіляких економічних причин вважали, я скажу страшну річ, що було б краще, якби все закінчилося швидко і Україна впала", - підкреслив Борис Джонсон.

Нагадаємо, наприкінці березня на той момент посол України в Німеччині Андрій Мельник розповів про те, як після нападу Росії німецький міністр фінансів Крістіан Лінднер, ввічливо посміхаючись, сказав йому, що Україні "залишилося декілька годин".

За словами Мельника, Лінднер вважав захоплення української держави нібито вирішеним питанням і назвав "безглуздими" постачання зброї Києву.

"У мене було відчуття, що він більше дивиться на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен був це зробити. Як міністр фінансів. У всякому разі, для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером сльози просто текли по обличчю", - зізнався Мельник.

У червні Мельник розкритикував політику Німеччини і заявив, що главі країни-агресора РФ Володимиру Путіну майже догоджали, а Берлін його всіляко підтримував.

Дії Берліна призвели до того, що Росія розв'язала найжорстокішу з 1945 року війну в Європі.

Зазначимо, згодом Німеччина почала допомагати Україні зброєю та посилила риторику щодо війни. Раніше Олаф Шольц закликав директора РФ Путіна негайно вивести війська з території України. Також Берлін вважає, що можливі перемовини Києва та Москви не повинні проходити на умовах Кремля.

Дивіться відео ТСН - Німеччина боїться, що ЗСУ на її танках нібито зайдуть на територію Росії

Інші новини: