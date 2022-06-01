Нав'язують "мирні плани": Франція і Німеччина бояться перемоги України у війні – Піонтковський

Франція і Німеччина бояться перемоги України у війні – Піонтковський/ Reuters

Німеччина і Франція нав’язують Україні "мирні плани" не тому, що бояться російського диктатора Володимира Путіна чи хочуть йому догодити, а тому, що бояться перемоги України.

У цих державах вважають, що перемога України у війні проти Росії може різко змінити геополітичну ситуацію в Європі, а також всю структуру європейської безпеки. Про це розповів російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський в інтерв’ю ТСН.

Він зазначив, що Франція уже 75 років спекулює на своїй так званій "величі", яка по факту полягає в тому, що ця країна протистоїть США і заграє з Кремлем.

У той же час Німеччина постійно отримувала економічну вигоду від відносин з Росією.

"За ці геополітичні послуги Кремль платив більш дешевими цінами на газ і нафту, щедро оплачуючи не лише німецький бюджет, але й великих німецьких політиків", – зазначає Піонтковський.

За словами російського політика, РФ проводить інформаційну спецоперацію у країнах Європи, а також у США. Зусилля Росії уже призвели до того, що частково на боці Путіна грають Італія, Франція, Німеччина й Угорщина, каже Піонтковський.

Проте, за його словами, багато країн гаряче підтримують Україну. Це Велика Британія і всі країни східної Європи – Польща, країни Балтії, Словаччина.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що якщо стратегія президента РФ Володимира Путіна на Донбасі спрацює, війна надовго закріпиться в європейському регіоні.

Також повідомлялося, що ФРН збирається передати Україні важке озброєння, щоб посилити ВСУ на полі бою з військами Росії. Києву відправлять самохідні установки Gepard. Бойові машини піхоти Marder також будуть передані після того, як їх відремонтують.

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