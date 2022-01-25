Ситуація напружена та непередбачувана: норвежцям рекомендують утриматися від поїздок в Україну

Норвегія рекомендує громадянам утриматися від поїздок в Україну / Facebook.com

Міністерство закордонних справ Норвегії закликало своїх громадян не їхати в Україну. Йдеться про поїздки, які не є "абсолютно важливими".

Таке рішення пояснили "напруженою і непередбачуваною ситуацією" в Україні. Йдеться про можливу агресію Росії.

"Якщо ви вирішите поїхати в Україну зараз, ми рекомендуємо вам ретельно оцінити власну безпеку і зв'язатися зі своєю страховою компанією, щоб переконатися, що у вас є туристична страховка", - зазначили у відомстві.

У МЗС Норвегії також повідомляють, що ситуація в Україні може змінитися в найкоротші терміни. Тому норвежцям радять завантажити програму Travel Ready і зареєструвати свою поїздку, щоб влада могла відправляти їм важливі повідомлення.

читайте такожЕвакуація дипломатів: чи варто говорити про те, що Захід відвернувся від УкраїниВсіх норвежців, що знаходяться в Україні, закликали уважно стежити за подіями. Крім того, їм рекомендують розглянути можливість повернення на батьківщину.

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Евакуація дипломатів з Києва

Як повідомляв Главред, 24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд американських державних службовців і зобов'язав виїхати членів їх сімей з посольства в Києві.

У заяві посольства США в Україні зазначається, що"санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони бажають; їх виїзд не обов'язковий". При цьому посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи.

Пізніше стало відомо, що Великобританія почала відкликати співробітників посольства країни в Україні на тлі побоювань російського вторгнення.

Конкретних загроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, що працюють в Києві, повернуться до Великобританії.

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували рішення Держдепартаменту США про евакуації співробітників американського посольства в Києві. У МЗС назвали його"передчасним".